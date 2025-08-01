1. Janovicz Pékség-kupa: 12 klub 42 gyerekcsapata futballozik Egerben

augusztus 8., péntek

Az Eger Labdarúgó Sport Kft. hagyományteremtő rendezény házigazdája lesz augusztus 16–17-én. Az 1. Janovicz Pékség-kupa nemzetközi utánpótlástorna hét korosztályban 12 egyesület 42 csapatát vonultatja fel a Felsővárosi Sporttelepen.

Bódi Csaba

A 1. Janovicz Pékség-kupa főszervezőjeként Sütő Szilárd azt emelte ki, hogy sok energiát fektettek a nemzetközi torna előkészítésébe, és bíznak benne, hogy minden résztvevő számára emlékezetes élményt nyújt a kétnapos esemény.

Az 1. Eger Janovicz Pékség-kupa 42 csapatot vonultat fel
Az 1. Eger Janovicz Pékség-kupa kiváló lehetőséget jelent az ESE fiataljainak is
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

 Óriási elismerés, hogy a határainkon belülről és kívűlről is kiemelt akadémiák, tradicionális klubok csapatai fogadták el a meghívásunkat 

– mondta az Eger SE utánpótlás szakmai igazgatója. – Minden játékost arra bíztatunk, hogy szenvedéllyel, tisztelettel és sportszerűen versenyezzen. Ne feledjük, hogy az utánpótlás futball szellemisége nem csak a győzelemben rejlik, hanem a pályán mutatott erőfeszítésben, elkötelezettségben, csapatszellemben és a pozitív hozzáállásban is. Köszönjük a Janovicz Pékség vezetőjének, Kiglics Kristófnak, hogy névadó szponzorként a torna mögé állt.

Sütő Szilárd, az Eger SE utánpótlás szakmai igazgatója
Forrás:   Huszár Márk/Heol.hu

Kicsik a nagyok játékterein

A Felsővárosi Sporttelep lévő pályái erre az alkalomra világhírű stadionok nevét veszik fel. Így a hét korosztály (U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13) csapatai a San Siro, a Puskás Aréna, a Maracana, az Old Trafford, a Wembley Stadion, és az Allianz Aréna játékterén futballozhatnak.

A játékterek beosztása
Forrás: Eger SE

Az 1. Eger Janovicz Pékség-kupa mezőnye

U7-es korosztály (6 csapat) 

Eger SE
DVTK
DVSC
III. Ker. TVE
MTK
Marosvásárhelyi SE

U8-as korosztály (6 csapat)

Eger SE
Kisvárda
III. Ker. TVE
Marosvásárhelyi SE
Újpest FC
DVSC

U9-es korosztály (6 csapat)

Eger SE
Kisvárda
Marosvásárhelyi SE
Újpest FC
Puskás Akadémia
DVSC

Forrás: Eger SE

U10-es korosztály (6 csapat)

Eger SE
FTC
DTVK
Újpest FC
Puskás Akadémia
Kisvárda

U11-es korosztály (6 csapat)

Eger SE
Marosvásárhely SE
DVTK
Újpest FC
Kisvárda
Puskás Akadémia

U12-es korosztály (6 csapat)

Eger SE
FK Csíkszereda
DVTK
Puskás Akadémia
Kisvárda
Kassa

Forrás: Eger SE

U13-as korosztály (6 csapat)

Eger SE
Marosvásárhely SE
Kisvárda 
Puskás Akadémia
DVTK
Kassa


 

 

