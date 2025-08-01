Labdarúgás
1. Janovicz Pékség-kupa: íme a hét korosztály hét egri különdíjasa
Nemcsak a legjobb kapus, a legjobb mezőnyjátékos és a gólkirály részesült egyéni elismerésben az 1. Janovicz Pékség-kupa nemzetközi utánpótlás-tornán.
A hét korosztályban lebonyolított kétnapos egri rendezvényen a házigazda klub játékosai is fogadhatták a gratulációkat.
Az Eger SE legjobbjai a különböző korosztályokban:
U7: Tóth Milán
U8: Roszkos Vencel
U9: Tóth Olivér
U10: Lukács Marcell
U11: Menyhárt Tamás
U12: Veres Ádám
U13: Katona Ákos
