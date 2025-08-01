augusztus 19., kedd

Labdarúgás

1 órája

1. Janovicz Pékség-kupa: íme a hét korosztály hét egri különdíjasa

Címkék#nemzetközi#utánpótlás#eger se

Nemcsak a legjobb kapus, a legjobb mezőnyjátékos és a gólkirály részesült egyéni elismerésben az 1. Janovicz Pékség-kupa nemzetközi utánpótlás-tornán.

Bódi Csaba

A hét korosztályban lebonyolított kétnapos egri rendezvényen a házigazda klub játékosai is fogadhatták a gratulációkat.

Az Eger SE fiataljai (piros-kékben) házigazdaként lehettek nívós torna résztvevői
Az Eger SE fiataljai (piros-kékben) házigazdaként lehettek nívós torna résztvevői
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Az Eger SE legjobbjai a különböző korosztályokban:

U7: Tóth Milán
U8: Roszkos Vencel
U9: Tóth Olivér
U10: Lukács Marcell
U11: Menyhárt Tamás
U12: Veres Ádám
U13: Katona Ákos


 

