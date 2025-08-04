4. Oláh Norbert-emléktorna: négy csapat mérkőzik egymással Besenyőtelken

Életének 43. évében, 2022 tavaszán, hosszan tartó betegséget követően hunyt el a füzesabonyi származású Oláh Norbert.

Oláh Norbert is ott lesz a résztvevők között, de már csak a szívekben

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

A hajdani labdarúgó emlékének adózva egykori csapatai képviselében a Besenyőtelek SC, Füzesabony SC és a Neo-Hevesi LSC öregfiúi lépnek pályára, továbbá Oláh Norbert fiának, Somának a baráti társasága alkotja a mezőnyt.

A rendezvény plakátja

Forrás: Besenyőtelek SC

A 4. Oláh Norbert-emléktorna kispályás rendezvény házigazdája a Besenyőtelek SC és a helyi önkormányzat.