augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulók
Labdarúgás

4. Oláh Norbert-emléktorna: négy csapat mérkőzik egymással Besenyőtelken

Címkék#Besenyőtelek SC#Oláh Norbert#emléktorna

Augusztus 23-án, szombaton 10 órakor kezdődik a meghívásos rendezvény a besenyőtelki dr. Vass Géza Sporttelepen.

Bódi Csaba

Életének 43. évében, 2022 tavaszán, hosszan tartó betegséget követően hunyt el a füzesabonyi származású Oláh Norbert.

Oláh Norbert is ott lesz a résztvevők között, de már csak a szívekben
Oláh Norbert is ott lesz a résztvevők között, de már csak a szívekben
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

A hajdani labdarúgó emlékének adózva egykori csapatai képviselében a Besenyőtelek SC, Füzesabony SC és a Neo-Hevesi LSC öregfiúi lépnek pályára, továbbá Oláh Norbert fiának, Somának a baráti társasága alkotja a mezőnyt. 

A rendezvény plakátja 
Forrás: Besenyőtelek SC

A 4. Oláh Norbert-emléktorna kispályás rendezvény házigazdája a Besenyőtelek SC és a helyi önkormányzat.

 


 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
