Labdarúgás
56 perce
4. Oláh Norbert-emléktorna: négy csapat mérkőzik egymással Besenyőtelken
Augusztus 23-án, szombaton 10 órakor kezdődik a meghívásos rendezvény a besenyőtelki dr. Vass Géza Sporttelepen.
Életének 43. évében, 2022 tavaszán, hosszan tartó betegséget követően hunyt el a füzesabonyi származású Oláh Norbert.
A hajdani labdarúgó emlékének adózva egykori csapatai képviselében a Besenyőtelek SC, Füzesabony SC és a Neo-Hevesi LSC öregfiúi lépnek pályára, továbbá Oláh Norbert fiának, Somának a baráti társasága alkotja a mezőnyt.
A 4. Oláh Norbert-emléktorna kispályás rendezvény házigazdája a Besenyőtelek SC és a helyi önkormányzat.
