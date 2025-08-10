3 órája
A 12 éves herédi sakkozó érmet hozott az Európa-bajnokságról
Ötvenegy indulót számláló mezőnyben léphetett dobogóra a rapid- és villámsakk Európa-bajnokságon Ilkó-Tóth András.
A görögországi Szalonikiben remdezett háromnapos kontinensviadalon a herédi fiatal mindkét kategóriában asztalhoz ült.
Az U12-es korosztályban érdekelt Ilkó-Tóth András rapidban 6,5 pontot gyűjtött, ezzel 51 nevező közül Európa-bajnoki bronzérmet szerzett. Villámsakkban (blitz) be kellett érnie a hetedik helyezéssel.
Magyarországot kilenc versenyző (Kolimár Kristóf Pál, Ilkó-Tóth András, Csontos Áron, Bod Márton, Vadkerti Vince, Kása Barnabás, Hogyinszki Márk Csaba, Szakács László, Kövesdy Emese Mária)képviselte a Porto Palace Hotelben lebonyolított eseményen.
