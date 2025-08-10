augusztus 10., vasárnap

Sakk

3 órája

A 12 éves herédi sakkozó érmet hozott az Európa-bajnokságról

Címkék#rapid#villámsakk#sakk

Ötvenegy indulót számláló mezőnyben léphetett dobogóra a rapid- és villámsakk Európa-bajnokságon Ilkó-Tóth András.

Bódi Csaba

A görögországi Szalonikiben remdezett háromnapos kontinensviadalon a herédi fiatal mindkét kategóriában asztalhoz ült.

Ilkó-Tóth András bronzérmet nyert Szalonikiben
 Ilkó-Tóth András bronzérmet nyert Szalonikiben
Forrás: Magyar Sakkszövetség

Az U12-es korosztályban érdekelt Ilkó-Tóth András rapidban 6,5 pontot gyűjtött, ezzel 51 nevező közül Európa-bajnoki bronzérmet szerzett. Villámsakkban (blitz) be kellett érnie a hetedik helyezéssel. 

Magyarországot kilenc versenyző (Kolimár Kristóf Pál, Ilkó-Tóth András, Csontos Áron, Bod Márton, Vadkerti Vince, Kása Barnabás, Hogyinszki Márk Csaba, Szakács László, Kövesdy Emese Mária)képviselte a  Porto Palace Hotelben lebonyolított eseményen.

 


 

