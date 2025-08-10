A gyöngyösi uszonyosúszó, Kiss Nándor világcsúccsal nyert aranyérmet

A nem olimpiai sportágak seregszemléjének honlapja szerint a Mátrai Erőmű Búvárklub sportolója a saját világrekordját javította meg, amit idén március 28-án szintén Csengtuban ért le. Akkor 2:54.64, most pedig 2:52.68 perc alatt teljesítette a távot.

Mozsár Alex (balról) és Kiss Nándor előtt Veress András edző

Forrás: Facebook

Kiss az M1 aktuális csatornán elmondta, hogy a célba érkezés után ötször is visszanézett az eredményjelzőre, mert nem hitt a szemének, ugyanis egyáltalán nem számított ilyen remek időre.

Gondoltam, hogy néhány tizeddel jobb lesz, de ez elképesztő érzés

– fűzte hozzá.

Az ugyancsak gyöngyösi Mozsár Alex ezúttal bronzérmet nyert 400 méteren, Blaszák Lilla országos csúccsal ezüstérmes lett a 200 méteres felszíni úszásban, ahogyan Szabó Szebasztián is a férfi 100 méteres uszonyos versenyszámban.

Több mint ötezer sportoló A 12. Világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a jövő vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába.

A magyar küldöttség jelenlegi mérlege két arany-, négy ezüst- és három bronzérem.