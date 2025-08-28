augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

A Tarnamente SSZE nem óvja meg a kupameccset

Címkék#Heves Vármegyei Kupa#Maklár SE#Tarnamente SSZE

A Heves vármegyei II. osztályban szereplő egyesület részéről elhamarkodottan jelezték az óvási szándékot. A Tarnamente SSZE közleményt adott ki az eset kapcsán.

Heol.hu

A Heves Vármegyei Kupa 2. fordulójában lejátszott Tarnamente SSZE–Maklár SE mérkőzés (0–1) után szerda este merült fel az óvási szándék, ám ez csütörtökre megváltozott.

A Tarnamente SSZE csapata egygólos vereséggel búcsúzott a sorozattól
A Tarnamente SSZE csapata egygólos vereséggel búcsúzott a sorozattól 
Forrás: Gyenes Attila/atiboyphoto.hu

A játéknap eredményeit tartalmazó cikkünkhöz a kompoli klub részéről hozzászólásként az alábbi információ szerepel.

„A Tarnamente Sport és Szabadidő Egyesület nevében a Tarnamente–Maklár Heves Vármegyei Kupa 2. fordulójában, a mérkőzésen történtek kapcsán a következő tájékoztatást szeretnénk tenni. A mérkőzést a maklári csapat 0–1-ra megnyerte. Szigorúan a mérkőzés után átvett jegyzőkönyv alapján a vendégek többszöri játék megszakítással éltek, mint azt a szabály megengedi. Megvizsgáltuk az esetet és vélhetően az 56. percben történő csere a félidőben, azaz a 46. percben volt, tehát elírás történt. 

A mérkőzés jegyzőkönyvi része
Forrás:  adatbank.mlsz.hu

Egyesületünk elhamarkodottan jelezte előzetesen és NEM hivatalosan az óvási szándékát. Az eset kapcsán mi levontuk a tanulságot. A hivatalos óvással NEM fogunk élni, mert nem tartanánk korrektnek és szeretnénk magunkhoz híven továbbra is oly módon cselekedni, ahogyan azt fordított esetben másoktól is elvárnánk. A szabályokat ugyan betartva, de elsősorban a pályán és nem azon kívül kell eldőljenek a dolgok. Köszönjük a figyelmet! A TSSZE vezetősége.”

Forrás: Heol Sport/Facebook

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu