41 perce
A Tarnamente SSZE nem óvja meg a kupameccset
A Heves vármegyei II. osztályban szereplő egyesület részéről elhamarkodottan jelezték az óvási szándékot. A Tarnamente SSZE közleményt adott ki az eset kapcsán.
A Heves Vármegyei Kupa 2. fordulójában lejátszott Tarnamente SSZE–Maklár SE mérkőzés (0–1) után szerda este merült fel az óvási szándék, ám ez csütörtökre megváltozott.
A játéknap eredményeit tartalmazó cikkünkhöz a kompoli klub részéről hozzászólásként az alábbi információ szerepel.
„A Tarnamente Sport és Szabadidő Egyesület nevében a Tarnamente–Maklár Heves Vármegyei Kupa 2. fordulójában, a mérkőzésen történtek kapcsán a következő tájékoztatást szeretnénk tenni. A mérkőzést a maklári csapat 0–1-ra megnyerte. Szigorúan a mérkőzés után átvett jegyzőkönyv alapján a vendégek többszöri játék megszakítással éltek, mint azt a szabály megengedi. Megvizsgáltuk az esetet és vélhetően az 56. percben történő csere a félidőben, azaz a 46. percben volt, tehát elírás történt.
Egyesületünk elhamarkodottan jelezte előzetesen és NEM hivatalosan az óvási szándékát. Az eset kapcsán mi levontuk a tanulságot. A hivatalos óvással NEM fogunk élni, mert nem tartanánk korrektnek és szeretnénk magunkhoz híven továbbra is oly módon cselekedni, ahogyan azt fordított esetben másoktól is elvárnánk. A szabályokat ugyan betartva, de elsősorban a pályán és nem azon kívül kell eldőljenek a dolgok. Köszönjük a figyelmet! A TSSZE vezetősége.”
Heves Vármegyei Kupa: Gyöngyös, Egerszalók és Bélapátfalva „forró pont” lehet