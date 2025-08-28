A Tarnamente SSZE nem óvja meg a kupameccset

„A Tarnamente Sport és Szabadidő Egyesület nevében a Tarnamente–Maklár Heves Vármegyei Kupa 2. fordulójában, a mérkőzésen történtek kapcsán a következő tájékoztatást szeretnénk tenni. A mérkőzést a maklári csapat 0–1-ra megnyerte. Szigorúan a mérkőzés után átvett jegyzőkönyv alapján a vendégek többszöri játék megszakítással éltek, mint azt a szabály megengedi. Megvizsgáltuk az esetet és vélhetően az 56. percben történő csere a félidőben, azaz a 46. percben volt, tehát elírás történt.

A mérkőzés jegyzőkönyvi része

Forrás: adatbank.mlsz.hu

Egyesületünk elhamarkodottan jelezte előzetesen és NEM hivatalosan az óvási szándékát. Az eset kapcsán mi levontuk a tanulságot. A hivatalos óvással NEM fogunk élni, mert nem tartanánk korrektnek és szeretnénk magunkhoz híven továbbra is oly módon cselekedni, ahogyan azt fordított esetben másoktól is elvárnánk. A szabályokat ugyan betartva, de elsősorban a pályán és nem azon kívül kell eldőljenek a dolgok. Köszönjük a figyelmet! A TSSZE vezetősége.”