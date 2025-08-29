Adácsi DSE: világbajnoki címek és vb-ezüstök saját készítésű íjakkal, vesszőkkel

Túlzás nélkül állítható, hogy a legnagyobb történelmi íjász világbajnokságon remekelt az Adácsi DSE négyfős csapata.

Az Adácsi DSE vb-szerepelt kvartettje (balról): Nagy Zoltán, Kovács Jázmin, Kaszás Máté és Bathó Salamon

Forrás: Beküldött fotó

A négy világbajnoki cím, a három vb-ezüst és egy ötödik helyezés önmagában is kivételes teljesítményről árulkodik. Ám, ha ehhez hozzáveszük, hogy a ADSE tagjai adácsi gyártású íjakkal, illetve saját készítésű vesszőkkel versenyeztek, akkor még magasabb polcra kerül az eredményesség. A sportszerek Pári Vilmos munkáját dicsérik, míg a dobogós helyek Nagy Zoltán, Kovács Jázmin és Kaszás Máté érdemeit növelik.