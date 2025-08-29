augusztus 29., péntek

Íjászat

1 órája

Adácsi DSE: világbajnoki címek és vb-ezüstök saját készítésű íjakkal, vesszőkkel

Címkék#világbajnokság#íjász#Adácsi DSE#Gyula

Gyulán 32 ország 473 nevezője versenyzett a HDH-IAA Történelmi Íjász Világbajnokságon. Az Adácsi DSE ebben a mezőnyben írta be gyöngybetűkkel a nevét az eredménylistába.

Bódi Csaba

Túlzás nélkül állítható, hogy a legnagyobb történelmi íjász világbajnokságon remekelt az Adácsi DSE négyfős csapata.

Az Adácsi DSE vb-szerepelt kvartettje (balról): Nagy Zoltán, Kovács Jázmin, Kaszás Máté és ???
Az Adácsi DSE vb-szerepelt kvartettje (balról): Nagy Zoltán, Kovács Jázmin, Kaszás Máté és Bathó Salamon
Forrás:  Beküldött fotó

A négy világbajnoki cím, a három vb-ezüst és egy ötödik helyezés önmagában is kivételes teljesítményről árulkodik. Ám, ha ehhez hozzáveszük, hogy a ADSE tagjai adácsi gyártású íjakkal, illetve saját készítésű vesszőkkel versenyeztek, akkor még magasabb polcra kerül az eredményesség. A sportszerek Pári Vilmos munkáját dicsérik, míg a dobogós helyek Nagy Zoltán, Kovács Jázmin és Kaszás Máté érdemeit növelik.

Házigazda szerepkör következik

A rangos eseménynek negyedik alkalommal adott otthont Gyula, ahol három helyszínen zajlottak a kvalifikációs fordulók, illetve a döntők. Világbajnoki címet három versenyszámban (klasszikus, normál táv; távlövés; távcéllövés) lehetett szerezni. Az egyéni megméretések mellett nemzetek közötti csapatbajnokságot is szerveztek. Szeptemberben Adácson rendezik az országos bajnokságot.

Az Adácsi DSE eredményei

Nagy Zoltán

51 font fölötti modern anyagú íj, felnőtt férfiak: világbajnoki cím
51 font fölötti természetes anyagú íj: világbajnok cím
Korlátlan modern anyagú íj: vb-ezüst

Kaszás Máté 

51 font fölötti modern anyagú longbow: világbajnok cím
51 font fölötti természetes íj: vb-ezüst

Kovács Jázmin

51 font fölötti modern longbow: világbajnoki cím
50 font alatti modern longbow: vb-ezüst

