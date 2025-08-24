Adácson sikerült az, ami előzőleg egy idényen át nem jött össze

Bordás Szabolcs mellett Csík Roland duplázott Adácson, utóbbi második gólja győzelmet ért a Tarnaszentmiklós ellen. A siker egyben azt is jelentette, hogy noha a 2024/25-ös bajnoki évben egyszer sem nyert hazai pályán a a gárda, ez összejött a 2025/26-os első hazai meccsen. Történt ez az Adácsi DSE történelmében 18 év múltán.

Adácson a meccs végén volt csak igazán ok az örömre és az ölelésre

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

Adácsi DSE–Tarnaszentmiklós SE 4–3 (2–0)

Gól: Bordás Sz. (27., 37.), Csík R. (51., 86. – 11-esből), ill. Varga S. Z. (65.), Bari M. (67.), Csonka L. B. (84.).

Váraszói SE–Pétervására SE 5–0 (3–0)

Gól: Eszes Z. (6., 28.), Para I. (8. – 11-esből), Lázár B. P. (54.), Bocsi Cs. (87.).

RFC-Átány–Recsk KJTK 4–0 (0–0)

Gól: Bari B. (71., 87., 91.), ifj. Suha T. (89.).