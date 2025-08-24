1 órája
Adácson sikerült az, ami előzőleg egy idényen át nem jött össze
A napi gólcsúcs Istenmezején született. A Heves vármegyei III. osztály 2. fordulójának nyolc mérkőzésén 52 találat esett, melyek közül hét Adácson, ahol a negyedik hazai treffelés különös jelentőséggel bírt.
Bordás Szabolcs mellett Csík Roland duplázott Adácson, utóbbi második gólja győzelmet ért a Tarnaszentmiklós ellen. A siker egyben azt is jelentette, hogy noha a 2024/25-ös bajnoki évben egyszer sem nyert hazai pályán a a gárda, ez összejött a 2025/26-os első hazai meccsen. Történt ez az Adácsi DSE történelmében 18 év múltán.
Adácsi DSE–Tarnaszentmiklós SE 4–3 (2–0)
Gól: Bordás Sz. (27., 37.), Csík R. (51., 86. – 11-esből), ill. Varga S. Z. (65.), Bari M. (67.), Csonka L. B. (84.).
Váraszói SE–Pétervására SE 5–0 (3–0)
Gól: Eszes Z. (6., 28.), Para I. (8. – 11-esből), Lázár B. P. (54.), Bocsi Cs. (87.).
RFC-Átány–Recsk KJTK 4–0 (0–0)
Gól: Bari B. (71., 87., 91.), ifj. Suha T. (89.).
Markaz FC–Gyöngyöspatai SE 2–2 (0–1)
Gól: Szabados Zs. Z. (47.), Kiss D. (87. – 11-esből), ill. Kolompár Z. (39., 51.).
Istenmezeje SE 1926–Noszvaj SE 12–2 (6–2)
Gól: Szamosi G. (11.), Suha M. (13., 28., 77.), Szivák D. (15. – 11-esből, 32., 72., 78.), Lázár G. (20., 50.), Horváth I. (62., 70.), ill. Takács G. (5., 29.).
Maklári SE II.–Egerszóláti SK II. 2–2 (1–1)
Gól: Kovács G. P. (30.), Bartók D. (92.), ill. Csepcsányi G. (26.), Holló G. (72.).
Lokomotív SE-OKTAT60 Kft.–Gyöngyöstarjáni RE 7–2 (4–1)
Gól: Czakó K. (6.), Fischer A. (16., 39.), Török N. (23., 63. – mindkettőt 11-esből), Kis K. (48., 50.).
Az Istenmezeje idegenben, a Loki otthon szerzett hét góllal indította az idényt
Visonta SC–Tiszai SC Kisköre 4–1 (2–0)
Gól: Szalontai L. J. (5.), Barbócz Z. (31., 49., 81.), ill. Lakatos K. (65.).
Kiállítva: Kós G. (Kisköre, 89.).
Adácson egyelőre hetedik helyet ér a három pont
A bajnokság állása
1. Istenmezeje 2 2 – – 19–5 6
2. Lokomotív SE 2 2 – – 14–2 6
3. RFC-Átány 2 2 – – 9–3 6
4. Maklár II. 2 1 1 – 8–4 4
5. Egerszólát II. 2 1 1 0 5–3 4
6. Váraszó 2 1 – 1 8–5 3
7. Adács 2 1 – 1 6–7 3
8. Pétervására 2 1 – 1 4–7 3
9. Visonta 2 1 – 1 4–8 3
10. Gyöngyöspata 1 – 1 – 2–2 1
11. Tiszai SC Kisköre 2 – 1 1 3–6 1
12. Markaz 2 – 1 1 4–8 1
13. Recsk KJTK 2 – 1 1 2–6 1
14. Tarnaszentmiklós 2 – – 2 6–11 0
15. Gyöngyöstarján 2 – – 2 3–10 0
16. Noszvaj 1 – – 1 2–12 0