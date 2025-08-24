augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Adácson sikerült az, ami előzőleg egy idényen át nem jött össze

Címkék#VÁRASZÓI SE#ISTENMEZEJE SE 1926#Adácsi DSE

A napi gólcsúcs Istenmezején született. A Heves vármegyei III. osztály 2. fordulójának nyolc mérkőzésén 52 találat esett, melyek közül hét Adácson, ahol a negyedik hazai treffelés különös jelentőséggel bírt.

Bódi Csaba

Bordás Szabolcs mellett Csík Roland duplázott Adácson, utóbbi második gólja győzelmet ért a Tarnaszentmiklós ellen. A siker egyben azt is jelentette, hogy noha a 2024/25-ös bajnoki évben egyszer sem nyert hazai pályán a a gárda, ez összejött a 2025/26-os első hazai meccsen. Történt ez az Adácsi DSE történelmében 18 év múltán. 

Adácson a meccs végén volt csak igazán ok az örömre és az ölelésre
Adácson a meccs végén volt csak igazán ok az örömre és az ölelésre
Forrás:  Czímer Tamás/Heol.hu

Adácsi DSE–Tarnaszentmiklós SE 4–3 (2–0)
Gól: Bordás Sz. (27., 37.), Csík R. (51., 86. – 11-esből), ill. Varga S. Z. (65.), Bari M. (67.), Csonka L. B. (84.).

Váraszói SE–Pétervására SE 5–0 (3–0)
Gól: Eszes Z. (6., 28.), Para I. (8. – 11-esből), Lázár B. P. (54.), Bocsi Cs. (87.).

RFC-Átány–Recsk KJTK 4–0 (0–0)
Gól: Bari B. (71., 87., 91.), ifj. Suha T. (89.).

Markaz FC–Gyöngyöspatai SE 2–2 (0–1)
Gól: Szabados Zs. Z. (47.), Kiss D. (87. – 11-esből), ill. Kolompár Z. (39., 51.).

Istenmezeje SE 1926–Noszvaj SE 12–2 (6–2)
Gól: Szamosi G. (11.), Suha M. (13., 28., 77.), Szivák D. (15. – 11-esből, 32., 72., 78.), Lázár G. (20., 50.), Horváth I. (62., 70.), ill. Takács G. (5., 29.).

Maklári SE II.–Egerszóláti SK II. 2–2 (1–1)
Gól: Kovács G. P. (30.), Bartók D. (92.), ill. Csepcsányi G. (26.), Holló G. (72.).

Lokomotív SE-OKTAT60 Kft.–Gyöngyöstarjáni RE 7–2 (4–1)
Gól: Czakó K. (6.), Fischer A. (16., 39.), Török N. (23., 63. – mindkettőt 11-esből), Kis K. (48., 50.).

Visonta SC–Tiszai SC Kisköre 4–1 (2–0)
Gól: Szalontai L. J. (5.), Barbócz Z. (31., 49., 81.), ill. Lakatos K. (65.).
Kiállítva: Kós G. (Kisköre, 89.).

Adácson egyelőre hetedik helyet ér a három pont

A bajnokság állása

1. Istenmezeje        2    2    –    –    19–5    6
2. Lokomotív SE    2    2    –    –    14–2    6
3. RFC-Átány    2    2    –    –    9–3    6
4. Maklár II.    2    1    1    –    8–4    4
5. Egerszólát II.    2    1    1    0    5–3    4
6. Váraszó    2    1    –    1    8–5    3
7. Adács    2    1    –    1    6–7    3
8. Pétervására    2    1    –    1    4–7    3
9. Visonta    2    1    –    1    4–8    3
10. Gyöngyöspata    1    –    1    –    2–2    1
11. Tiszai SC Kisköre    2    –    1    1    3–6    1
12. Markaz    2    –    1    1    4–8    1
13. Recsk KJTK    2    –    1    1    2–6    1
14. Tarnaszentmiklós    2    –    –    2    6–11    0
15. Gyöngyöstarján    2    –    –    2    3–10    0
16. Noszvaj    1    –    –    1    2–12    0

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu