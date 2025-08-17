1 órája
Az Istenmezeje idegenben, a Loki otthon szerzett hét góllal indította az idényt
Harmincöt találat született a Heves vármegyei III. osztályú bajnokság 1. fordulójának öt vasárnapi mérkőzésén.
Egyénileg az eredményesség tekintetében a triplázó Renge Milán (Maklár II.) és Török Norman (Lokomotív SE) emelkedett ki.
Tarnaszentmiklós SE–Istenmezeje SE 1926 3–7 (1–3)
Gól: Bari M. (11.), Varga S. Z. (49.), Kelemen Gy. (85.), ill. Lázár G. (5.), Kovács Z. (32.), Balog B. (34., 81.), Suha M. (50.), Szivák D. (54.), Szamosi G. (58.).
Kiállítva: Szarvas R. (Tarnaszentmiklós, 57.).
Lokomotív SE-OKTAT 60 Kft.–Visonta SC 7–0 (5–0)
Gól: Török N. (3., 17., 43.), Kis K. (9., 76.), Czakó K. 39., 71.).
Markaz FC–Maklári SE II. 2–6 (1–2)
Gól: Kató B. (35.), Molnár A. B. (50), ill. Renge M. (9., 54., 70.), Pásztor M. (21.), Tóth M. (51.), Bajzát D. (67.).
Egerszóláti SK II.–Gyöngyöstarjáni RE 3–1 (1–1)
Gól: Bata Á. (43., 55.), Nagy K. (53.), ill. Kovács M. M. (6.).
Kiállítva: Földházi Zs. (Gyöngyöstarján, 89.).
Pétervására SE–Adácsi DSE 4–2 (2–2)
Gól: Kovács Gy. (4., 79.), Berki Zs. (7., 90.), ill. Dócs G. (6.), Csík R. (28.).
November 30., 13.00:
Noszvaj SE–Gyöngyöspatai SE
