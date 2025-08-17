augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Labdarúgás

1 órája

Az Istenmezeje idegenben, a Loki otthon szerzett hét góllal indította az idényt

Harmincöt találat született a Heves vármegyei III. osztályú bajnokság 1. fordulójának öt vasárnapi mérkőzésén.

Bódi Csaba

Egyénileg az eredményesség tekintetében a triplázó Renge Milán (Maklár II.) és Török Norman (Lokomotív SE) emelkedett ki.

Istemezejei részről Kovács Zoltán (balról) is feliratkozott a gólszerzők közé Tarnaszentmiklóson
Istemezejei részről Kovács Zoltán (balról) is feliratkozott a gólszerzők közé Tarnaszentmiklóson 
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu


Tarnaszentmiklós SE–Istenmezeje SE 1926 3–7 (1–3)
Gól: Bari M. (11.), Varga S. Z. (49.), Kelemen Gy. (85.), ill. Lázár G. (5.), Kovács Z. (32.), Balog B. (34., 81.), Suha M. (50.), Szivák D. (54.), Szamosi G. (58.).
Kiállítva: Szarvas R. (Tarnaszentmiklós, 57.).

Lokomotív SE-OKTAT 60 Kft.–Visonta SC 7–0 (5–0)
Gól: Török N. (3., 17., 43.), Kis K. (9., 76.), Czakó K. 39., 71.).

Markaz FC–Maklári SE II. 2–6 (1–2)
Gól: Kató B. (35.), Molnár A. B. (50), ill. Renge M. (9., 54., 70.), Pásztor M. (21.), Tóth M. (51.), Bajzát D. (67.).

Forrás: Heol Sport facebook oldal

Egerszóláti SK II.–Gyöngyöstarjáni RE 3–1 (1–1)
Gól: Bata Á. (43., 55.), Nagy K. (53.), ill. Kovács M. M. (6.). 
Kiállítva: Földházi Zs. (Gyöngyöstarján, 89.).

Pétervására SE–Adácsi DSE 4–2 (2–2)
Gól: Kovács Gy. (4., 79.), Berki Zs. (7., 90.), ill. Dócs G. (6.), Csík R. (28.).

November 30., 13.00:

Noszvaj SE–Gyöngyöspatai SE

Szombaton játszották:

 

