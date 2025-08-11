A döntőben északír versenyző állta útját Bainak

Az egri Agria Dragons DC versenyzője az elődöntőben a szerb Mladen Radosavljevicset múlta felül 4–3-ra, majd a fináléban Neil Duff ellen sikerült két leget nyernie, azonban az északír végül erősebbnek bizonyult és 5–2-re diadalmaskodott.

Bai Zsolt a fináléban alulmaradt

Forrás: Romanian Darts Festival facebook oldala