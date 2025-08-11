Darts
2 órája
A döntőben északír versenyző állta útját Bainak
Bai Zsolt ezüstérmet szerzett Romániában, a Timisoara Darts Grand Prix ezüstkategóriás WDF versenyen.
Az egri Agria Dragons DC versenyzője az elődöntőben a szerb Mladen Radosavljevicset múlta felül 4–3-ra, majd a fináléban Neil Duff ellen sikerült két leget nyernie, azonban az északír végül erősebbnek bizonyult és 5–2-re diadalmaskodott.
2024.11.19. 15:07
