Darts

54 perce

A döntőben északír versenyző állta útját Bainak

Címkék#Agria Dragons DC#Bai Zsolt#Timisoara Darts Grand Prix

Bai Zsolt ezüstérmet szerzett Romániában, a Timisoara Darts Grand Prix ezüstkategóriás WDF versenyen.

Sike Károly

Az egri Agria Dragons DC versenyzője az elődöntőben a szerb Mladen Radosavljevicset múlta felül 4–3-ra, majd a fináléban Neil Duff ellen sikerült két leget nyernie, azonban az északír végül erősebbnek bizonyult és 5–2-re diadalmaskodott.

Bai Zsolt a fináléban alulmaradt
Forrás: Romanian Darts Festival facebook oldala

 

 

