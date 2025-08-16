Labdarúgás
1 órája
Bari Bertalannal nem bírtak a váraszóiak Átányban
Nyolcgólos meccsen győztek az átányiak a Váraszó ellen, míg Kiskörén döntetlennel zárt a Recsk KJTK.
A Heves vármegyei III. osztályú bajnokság 1. fordulójának szombaton rendezett mérkőzésein:
RFC-Átány–Váraszói SE 5–3 (4–1)
Gól: Bari B. (19., 40., 44., 83.), Bari K. (39.), ill. Lázár B. P. (42.), (Keszte B. (47.), Nagy Á. J. (76.).
Tiszai Sportcentrum–Recsk KJTK 2–2 (0–1)
Gól: Kökény Cs. (60., 86.), ill. Danó F. (45., 62.).
