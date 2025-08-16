augusztus 16., szombat

Bari Bertalannal nem bírtak a váraszóiak Átányban

Nyolcgólos meccsen győztek az átányiak a Váraszó ellen, míg Kiskörén döntetlennel zárt a Recsk KJTK.

Bódi Csaba

A Heves vármegyei III. osztályú bajnokság 1. fordulójának szombaton rendezett mérkőzésein:

Bari Bertalan (elöl) az öt átányi gólból négyet szerzett
Bari Bertalan (elöl) az öt átányi gólból négyet szerzett
Forrás:  Czímer Tamás/Heol.hu

RFC-Átány–Váraszói SE 5–3 (4–1)
Gól: Bari B. (19., 40., 44., 83.), Bari K. (39.), ill. Lázár B. P. (42.), (Keszte B. (47.), Nagy Á. J. (76.).

Tiszai Sportcentrum–Recsk KJTK 2–2 (0–1)
Gól: Kökény Cs. (60., 86.), ill. Danó F. (45., 62.).


 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
