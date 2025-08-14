3 órája
Abasári vendégségben a címvédő Bélkő SE-Bélapátfalva
Miután az Atkár–Jázmin út-Vámosgyörk mérkőzést novemberre halasztották, csonka fordulóval indul a 2025/26. évi Heves vármegyei II. osztályú bajnokság. A Bélkő SE-Bélapátfalva Abasáron kezd.
A bajnoki címvédő Bélkő SE-Bélapátfalva az első fordulóban az Abasárral néz farkasszemet épp úgy, mint az előző bajnokság nyitányán. A bélapátiak a 2024/25-ös szezonban hazai pályán 6–1-re vendégként 7–0-ra győzték le az előző kiírás ötödik helyezettjét.
Utazik a Bélkő SE-Bélapátfalva
Az újoncok közül a Heréd LC-Realimmo Sport a Zagyvaszántót, a Felsőtárkány a Poroszlót fogadja.
TARNAMENTE SSZE–SZŐLŐSKERT NAGYRÉDE SC
Kompolt. V.: Bordács János (Berta Zs., Simon P.)
EGERSZÓLÁTI SK–HORT SK
Egerszólát, Horváth László Sporttelep. V.: Petz Péter Jonatán (Forgó Zs., Lakatos Zs.)
ABASÁRI SE–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁTFALVA
Abasár. V.: Panyi Kristóf (Juhász S., Kárász B.)
HERÉD LC-REALIMMO SPORT–ZAGYVASZÁNTÓ SE
Heréd. V.: Harnos Csaba (Lovas N., Rézműves Cs.)
FELSŐTÁRKÁNY SC–POROSZLÓ SE
Felsőtárkány. V.: Gyetvai Béla (dr. Lendvai G., Viktor F.)
APCI TE–DOMOSZLÓ SK
Apc. V.: Nagy Ferenc (Németh G., László T.)
PETŐFIBÁNYAI SK–TARNAÖRS DANYI SE
Petőfibánya. V.: Décsi Nándor (Stefkó F., Stefkó D.)
Az Atkár–Jázmin út-Vámosgyörk mérkőzést november 29-re halasztották.
