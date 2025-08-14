Abasári vendégségben a címvédő Bélkő SE-Bélapátfalva

A bajnoki címvédő Bélkő SE-Bélapátfalva az első fordulóban az Abasárral néz farkasszemet épp úgy, mint az előző bajnokság nyitányán. A bélapátiak a 2024/25-ös szezonban hazai pályán 6–1-re vendégként 7–0-ra győzték le az előző kiírás ötödik helyezettjét.

A Bélkő SE-Bélapátfalva játékosai (kékben) ott folytatnák, ahol tavasszal a Gyöngyössolymos ellen abbahagyták

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Utazik a Bélkő SE-Bélapátfalva

Az újoncok közül a Heréd LC-Realimmo Sport a Zagyvaszántót, a Felsőtárkány a Poroszlót fogadja.

TARNAMENTE SSZE–SZŐLŐSKERT NAGYRÉDE SC

Kompolt. V.: Bordács János (Berta Zs., Simon P.)