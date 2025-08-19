augusztus 19., kedd

Fekvenyomás

40 perce

Body-Fit Andornaktálya: a hőséggel és a kilókkal is elbírtak Tóth Józsefék

A két elsőség három aranyat ért Miskolctapolcán a Body-Fit Andornaktálya versenyzőinek.

Bódi Csaba

Az Ellipsum Élmény- és Strandfürdőben rendezett Cutler Day Raw-kupa fekvenyomó számában indult Tóth József ugyanis nemcsak saját súlycsoportjában végzett az élen.

Tóth József két aranyat nyert Borsodban
Forrás:  Beküldött fotó

Az andornaktályai egylet vezetője abszolút összevetésben is a legjobbnak bizonyult a Masters II. korcsoportban. Így elsőségből duplázott, míg a harmadik diadalt a –90 kilósoknál érdekelt Kotrócz Zsolt aratta a színvonalas eseményen, ahol a 37 Celsius fokos hőséggel is meg kellett birkózni a mezőny tagjainak.

Kotrócz Zsolt és Tóth József
Forrás:  Beküldött fotó

Masters II. korcsoport

– 90 kg: 1. Kotrócz Zsolt 150 kg-os teljesítmény
–100 kg: 1. Tóth József 195 kg (+abszolút elsőség)

 

