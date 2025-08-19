Body-Fit Andornaktálya: a hőséggel és a kilókkal is elbírtak Tóth Józsefék

Az Ellipsum Élmény- és Strandfürdőben rendezett Cutler Day Raw-kupa fekvenyomó számában indult Tóth József ugyanis nemcsak saját súlycsoportjában végzett az élen.

Tóth József két aranyat nyert Borsodban

Az andornaktályai egylet vezetője abszolút összevetésben is a legjobbnak bizonyult a Masters II. korcsoportban. Így elsőségből duplázott, míg a harmadik diadalt a –90 kilósoknál érdekelt Kotrócz Zsolt aratta a színvonalas eseményen, ahol a 37 Celsius fokos hőséggel is meg kellett birkózni a mezőny tagjainak.

Kotrócz Zsolt és Tóth József

