Fekvenyomás
1 órája
Body-Fit Andornaktálya: a hőséggel és a kilókkal is elbírtak Tóth Józsefék
A két elsőség három aranyat ért Miskolctapolcán a Body-Fit Andornaktálya versenyzőinek.
Az Ellipsum Élmény- és Strandfürdőben rendezett Cutler Day Raw-kupa fekvenyomó számában indult Tóth József ugyanis nemcsak saját súlycsoportjában végzett az élen.
Az andornaktályai egylet vezetője abszolút összevetésben is a legjobbnak bizonyult a Masters II. korcsoportban. Így elsőségből duplázott, míg a harmadik diadalt a –90 kilósoknál érdekelt Kotrócz Zsolt aratta a színvonalas eseményen, ahol a 37 Celsius fokos hőséggel is meg kellett birkózni a mezőny tagjainak.
Masters II. korcsoport
– 90 kg: 1. Kotrócz Zsolt 150 kg-os teljesítmény
–100 kg: 1. Tóth József 195 kg (+abszolút elsőség)
