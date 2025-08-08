Bükk Hegyikerékpár Maraton: Blazsó-példa Bélapáton

Bélapátfalván ideális körülmények fogadták a 25. Bükk Hegyikerékpár Maraton mezőnyét, a Nagy SE szervezői csapatának köszönhetően olyan kiszolgálással, ahol a versenyzők azt érezhetik, hogy valóban ők a fontosak.

Ideális bringás időben lehet tekerni a Bükk Hegyikerékpár Maraton versenynapján

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Jelentőséggel az időjárás is bírt, igaz, kettős szerepben. A nevezést az utolsó pillanatra hagyókat eltántoríthatta a 10, illetve 13 órára jelzett eső, emiatt vélhetően sokan nem keltek útra. Pozitívum viszont, hogy a nyeregbe pattanók – Nagy Ádám főszervező szerint – „elképesztően jó bringás időben” teljesíthették a távjukat. Nem volt hőség, nem volt a sár, 25–26 Celsius fokban élményt jelentett a kerékpározás.