Labdarúgás

1 órája

Bükk Hegyikerékpár Maraton: Blazsó-példa Bélapáton

Címkék#Bükk Hegyikerékpár Maraton#Blazsó Márton#Nagy Ádám

Az indulók létszáma 323 főt számlált. A 25. Bükk Hegyikerékpár Maraton (BHM) hosszú távján Blazsó Márton megmutatta, hogy 45 évesen is lehet csúcsteljesítményt nyújtani.

Bódi Csaba

Bélapátfalván ideális körülmények fogadták a 25. Bükk Hegyikerékpár Maraton mezőnyét, a Nagy SE szervezői csapatának köszönhetően olyan kiszolgálással, ahol a versenyzők azt érezhetik, hogy valóban ők a fontosak.

Ideális bringás időben lehet tekerni a Bükk Hegyikerékpár Maraton versenynapján
Ideális bringás időben lehet tekerni  a Bükk Hegyikerékpár Maraton versenynapján 
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Jelentőséggel az időjárás is bírt, igaz, kettős szerepben. A nevezést az utolsó pillanatra hagyókat eltántoríthatta a 10, illetve 13 órára jelzett eső, emiatt vélhetően sokan nem keltek útra. Pozitívum viszont, hogy a nyeregbe pattanók – Nagy Ádám főszervező szerint  – „elképesztően jó bringás időben” teljesíthették a távjukat. Nem volt hőség, nem volt a sár, 25–26 Celsius fokban élményt jelentett a kerékpározás.

A Bükk Hegyikerékpár Maraton "előszobája" a Titán-kupa  

Blazsó Mártonnak pedig az élményhez – megszokott módon – eredmény is párosult. A hosszú táv BHM-címvédője 3:27.01 óra alatt tekerte végig a 86 kilométeres távot, több mint 15 perccel megelőzve a második helyezettet. Az Imperátor-PTE PEAC szegedi versenyzője 45 évesen nyújtott példát a fiataloknak a bringás tudásra és a  kitartásra. 

XXV. Bükk Hegyikerékpár Maraton

Fotók: Lénárt Márton/Heol.hu

Apropó, fiatalok! A 25. Bükk Hegyikerékpár Maratonnak  is a szerves programját képezte a Titán-kupa utánpótlás verseny. A jövőt ezek az ifjak jelenthetik, mert jelenleg éppen az a derékhad hiányzik a montis társadalomból, amely az amatőrök nagy részét adná a bélapátfalvi megméretéshez hasonló eseményeken történő indulásra.  

 

