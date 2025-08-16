A Domoszló és a Petőfibánya hat góllal nyitott

A bajnoki címvédő Bélkő SE-Bélapátfalva kétgólos hátrányból fordítva nyert Abasáron. Az edzőként immár Szekrényes Ákos vezette Domoszló SK Apcon fél tucat találatot szerezve diadalmaskodott, mint ahogy a Petőfibánya is a Tarnaörs Danyi SE ellen.

Felsőtárkányban Tanner Tamás (középen) duplázott a Poroszló ellen. A legeredményesebb csapatnak azonban a Domoszló SK bizonyult

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

APCI TE–DOMOSZLÓ SK 0–6 (0–2)

Apc, 172 néző. V.: Nagy Ferenc (Németh G., László T.).

APC: Beregi D. – Kiss S., Belák P., Hajóssy B. (Kun K., 46.), Bajka L. (Oláh K., 46.), Gabura S., Balla Z. (Marosán L., 81.), Gyetvai N., Cseh J., Farkas Á., Kovács Z. Technikai vezető: Kása Arnold.

DOMOSZLÓ: Szabó V. – Váradi Z., Péter M., Lukovszki M. (Zimány I., 76.), Váradi N. (Török M., 76.), Bordás D., Szabó D., Nagy P. (Kiszály G., 81.), Szabó V., Váradi K. (Török Cs., 56.), Lovag M. Edző: Szekrényes Ákos.

GÓL: Szabó D. (20., 78.), Nagy P. (39.), Szabó V. (48.), Bordás D. (75., 80.).

JÓK: senki, ill. Nagy P., Szabó D., Szabó V.

KÁSA ARNOLD: – Enerváltan, gyengén kezdtük a mérkőzést, ami végig vitte a 90 percet. Megérdemelten nyert a vendégcsapat.

SZEKRÉNYES ÁKOS: – Fegyelmezett játékkal, magabiztos győzelem.

TARNAMENTE SSZE–SZŐLŐSKERT NAGYRÉDE SC 3–2 (2–1)

Kompolt, 60 néző. V.: Bordács János (Berta zs., Simon P.).

TARNAMENTE: Pósa Z. – Suha B., Nagy S., Báder S. (Sasvári D., 92.), Lázók D., Vezekényi M., Bak K., Czakó T. (Princz R., 52.), Bodó B., Berki Zs., Váradi P. Edző: Gál Gábor.

NAGYRÉDE: Korompai M. – Liktor M., Tóth M., Lakatos Z., Budai D., Penti P., Patkós Á., Turó-Balog L. (Budai B., 73.), Molnár A. (Németh M., 73.), Gál M. (Kereki D., 82.), Hordós R. Edző: Penti Zoltán.

GÓL: Váradi P. (19.), Vezekényi M. (33. – 11-esből), Suha B. (90.), ill. Molnár A. (21.), Budai B. (78.).

KIÁLLÍTVA: Patkós Á. (85.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. senki.

GÁL GÁBOR: – Az első félidőben uraltuk a mérkőzést, a másodikban a Nagyréde közel állt a döntetlenhez. Egy jól eltalált szabadrúgással sikerült itthon tartani a három pontot, aminek nagyon örülünk. További sok sikert kívánunk a Nagyrédének!

PENTI ZOLTÁN: – A játék képe alapján a döntetlen reálisabb lett volna. A lehetőségeinkkel jobban kellett volna élni. Építkezünk tovább, sok sikert a hazai csapatnak.