A Domoszló és a Petőfibánya hat góllal nyitott
Újoncként a Heréd és a Felsőtárkány is sima győzelmet aratott. A Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 1. fordulójában a Domoszló SK és a Petőfibánya bizonyult a legeredményesebbnek.
A bajnoki címvédő Bélkő SE-Bélapátfalva kétgólos hátrányból fordítva nyert Abasáron. Az edzőként immár Szekrényes Ákos vezette Domoszló SK Apcon fél tucat találatot szerezve diadalmaskodott, mint ahogy a Petőfibánya is a Tarnaörs Danyi SE ellen.
APCI TE–DOMOSZLÓ SK 0–6 (0–2)
Apc, 172 néző. V.: Nagy Ferenc (Németh G., László T.).
APC: Beregi D. – Kiss S., Belák P., Hajóssy B. (Kun K., 46.), Bajka L. (Oláh K., 46.), Gabura S., Balla Z. (Marosán L., 81.), Gyetvai N., Cseh J., Farkas Á., Kovács Z. Technikai vezető: Kása Arnold.
DOMOSZLÓ: Szabó V. – Váradi Z., Péter M., Lukovszki M. (Zimány I., 76.), Váradi N. (Török M., 76.), Bordás D., Szabó D., Nagy P. (Kiszály G., 81.), Szabó V., Váradi K. (Török Cs., 56.), Lovag M. Edző: Szekrényes Ákos.
GÓL: Szabó D. (20., 78.), Nagy P. (39.), Szabó V. (48.), Bordás D. (75., 80.).
JÓK: senki, ill. Nagy P., Szabó D., Szabó V.
KÁSA ARNOLD: – Enerváltan, gyengén kezdtük a mérkőzést, ami végig vitte a 90 percet. Megérdemelten nyert a vendégcsapat.
SZEKRÉNYES ÁKOS: – Fegyelmezett játékkal, magabiztos győzelem.
TARNAMENTE SSZE–SZŐLŐSKERT NAGYRÉDE SC 3–2 (2–1)
Kompolt, 60 néző. V.: Bordács János (Berta zs., Simon P.).
TARNAMENTE: Pósa Z. – Suha B., Nagy S., Báder S. (Sasvári D., 92.), Lázók D., Vezekényi M., Bak K., Czakó T. (Princz R., 52.), Bodó B., Berki Zs., Váradi P. Edző: Gál Gábor.
NAGYRÉDE: Korompai M. – Liktor M., Tóth M., Lakatos Z., Budai D., Penti P., Patkós Á., Turó-Balog L. (Budai B., 73.), Molnár A. (Németh M., 73.), Gál M. (Kereki D., 82.), Hordós R. Edző: Penti Zoltán.
GÓL: Váradi P. (19.), Vezekényi M. (33. – 11-esből), Suha B. (90.), ill. Molnár A. (21.), Budai B. (78.).
KIÁLLÍTVA: Patkós Á. (85.).
JÓK: az egész hazai csapat, ill. senki.
GÁL GÁBOR: – Az első félidőben uraltuk a mérkőzést, a másodikban a Nagyréde közel állt a döntetlenhez. Egy jól eltalált szabadrúgással sikerült itthon tartani a három pontot, aminek nagyon örülünk. További sok sikert kívánunk a Nagyrédének!
PENTI ZOLTÁN: – A játék képe alapján a döntetlen reálisabb lett volna. A lehetőségeinkkel jobban kellett volna élni. Építkezünk tovább, sok sikert a hazai csapatnak.
EGERSZÓLÁTI SK–HORT SK 5–1 (2–1)
Egerszólát, 80 néző. V.: Petz Péter (Forgó Zs., Lakatos Zs.).
EGERSZÓLÁT: Simon L. – Simon B., Csepcsányi G., Vitai K. (Homonnai M., 74.), Orosz J., Szabó K., Bata Á. , Tordai V. (Papp R., 81.), Zsidó L., Kis P. G., Malacsik K. Edzők: Linninger István, Bata Árpád.
HORT: Tóth M. (Magyar Sz., 62.) – Suhai N. (Farkas B., 73.), Tamás T., Pethes A., Hans M., Maksa Z. (Elek D., 62.), Kanzler K., Kovács G., Oláh K., Kerek M., Csontos B. (Kovács I., 73.). Edző: Maksa István.
GÓL: Malacsik K. (6., 85.), Orosz J. (9.), Bata Á. (53., 79.), ill. Kovács G. (32.).
JÓK: Zsidó L, Kis P. G., Bata Á., Malacsik K., Simon B., ill. Suhai N., Hansz M.
LINNINGER ISTVÁN: – Jól kezdtünk és gyorsan kétgólos előnybe kerültünk. Utána nagyon jól jött és agresszíven játszott a Hort. A második félidőre elfáradtak a vendégek, és bár az összes támadóm hiányzott, csak a győzelmünk különbsége volt kérdéses.
MAKSA ISTVÁN: – Jó kezdés után sikerült elverni saját magunkat.
ABASÁRI SE–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁTFALVA 2–3 (2–1)
Abasár, 50 néző. V.: dr. Lendvai Gábor (Juhász S., Kárász B.).
ABASÁR: Kecskés N. – Horváth R. (Báder D., 66.), Szűcs B., Suha Z., Szebenyi J., Suha Á., Benedek D. (Magyar D., 64.), Dobray Zs. (Dalnoki Sz., 85.), Boros B., Suha J., Király Sz. Edző: Tóth Péter.
BÉLAPÁTFALVA: Bakó P. – Holló Á., Lélek L., Bocsi G. (Vona Cs., 61.), Antal Á. (Pálinkás O., 90.), Érsek M., Boros O. (Szűcs Zs., 61.), Berecz B. (Mező R., 91.), Csák K., Papp D., Szeruha D. Edző: Gyárfás Gábor.
GÓL: Dobray Zs. (18.), Szebenyi J. (35.), ill. Érsek M. (43., 51.), Szeruha D. (84.).
JÓK: Szebenyi J., Benedek D., Dobray Zs., ill. Holló Á., Papp D., Lélek L., Szeruha D.
TÓTH PÉTER: – Döntetlen szagú mérkőzésen, sajnos a kelleténél nagyobb hibákat vétettünk, így sikerült győzni a vendégeknek.
GYÁRFÁS GÁBOR: – Nagy hőségben, jó csapat otthonában nagyon rosszul kezdtünk, de aztán felálltunk és fontos három pontot szereztünk. Marika néni, várunk vissza!
HERÉD LC-REALIMMO SPORT–ZAGYVASZÁNTÓ SE 4–2 (1–1)
Heréd, 100 néző. V.: Harnos Csaba (Lovas N., Zsigri B.).
HERÉD: Samu A. – Szabó R., Szegedi T., Bárkányi A., Baranyi R., Tóth O. (Koreny K., 89.), Csóri L., Bödecs B., Tari Sz., Kiss B. (Kálmán V., 46.), Akócs L. (Ledniczky D., 54.). Edző: Székesi Ádám.
ZAGYVASZÁNTÓ: Bódi K. – György F., Vidák M., Juhász Zs. (Hartyányi V., 72.), Kéri T. (Kiss D., 89.), Czibolya K. (Farkas Á., 89.), Parragi D. (Erdélyi L., 61.), Sápi J. (Daróczi M., 89.), Juhász T., Slezsák Sz., Kiss G. Edző: Gulyás Olivér.
GÓL: Tari Sz. (19. – 11-esből), Csóri L. (82.), Baranyi R. (84., 89.), ill. Kiss G. (29.), Vidák M. (52.).
KIÁLLÍTVA: György F. (83.).
JÓK: Tari Sz., Baranyi R., Tóth O., Bárkányi A., Szabó R., Samu A., Ledniczky D., ill. az egész vendégcsapat.
SZÉKESI ÁDÁM: – Az első félidőben rengeteg helyzetet kihagytunk, három kapufát is lőttünk, így magunknak tettük nehézzé a mérkőzést. A csapat erejét mutatja, hogy hátrányból is győztünk. További sok sikert a Szántónak!
GULYÁS OLIVÉR: – Hosszú utunk első állomásán érzésem szerint igazságtalan vereséget szenvedtünk, de mindennek oka van. Csináljuk tovább. Hajrá, Szántó!
Felsőtárkány-Poroszló labdarúgó mérkőzésFotók: Lénárt Márton/Heol.hu
FELSŐTÁRKÁNY SC–POROSZLÓ SE 4–1 (2–1)
Felsőtárkány. V.: Gyetvai Béla (Viktor F., Kernács B.).
FELSŐTÁRKÁNY: Tiszolczki L. – Lehóczky Zs., Nyilas L., Krinszki B. (Stefán B., 81.), Tanner T., Ugrai A. (Váradi K., 46.), Ugrai I., Béres B. (Énekes M., 81.), Nagylaki D. (Péter Z., 81.), Szőllősi R., Németh B. (Bajzát R., 66.). Edző: Béres Mihály.
POROSZLÓ: Nagy I. – Bóta B., Farkas J., Pengő Zs. (Farkas O., 66.), Balogh G., Demjén D. (Kulics A., 60.), Vadász G., Marton Z., Fehér F. (Halász M., 66.), Vaszil M., Nagy S. (Barkóczi Zs., 56.). Játékos-edző: Menyhárt Attila.
GÓL: Tanner T. (7., 70.), Lehóczky Zs. (13.), Bajzát R. (77.), ill. Balogh G. (24.).
KIÁLLÍTVA: Balogh G. (89.), Bóta B. (90.).
JÓK: Tanner T., Ugrai I., Szőllősi R., Krinszki B., ill. Vadász G., Marton Z., Fehér F.
BÉRES MIHÁLY: – Remek kezdés után kicsit belealudtunk a mérkőzésbe, de a második félidőben magabiztossá tettük a győzelmünket. Bízom benne, hogy a jövő héten hozzá tudunk tenni a mai teljesítményhez. Nagy valószínőséggel szükség lesz rá.
MENYHÁRT ATTILA: – Az elmúlt hetekben megjártunk több osztályt és megyét, de végül is maradtunk a helyünkön. Alapból nem lehetett megkülönböztetni a két csapatot a mezek színei miatt, de ez a történtekhez képest elenyésző. A meccset döntően befolyásolta a 2–1-nél meg nem adott 11-es és a kiállítás, amikor Nagy Sanyit a kapus letarolta és a végén történtek is egy hibás döntés miatt alakultak így. Szégyellem magam, de egyrészt megértő is vagyok: ha a játékvezető befújja az egyértelmű szabálytalanságot, nincs ez az egész. Jó iramú, hajtós meccset játszottunk, de a játékvezető lehúzták a színvonalat, már múlt héten is megjártuk. Emellett a hazai szurkolók minősíthetetlen stílusát sem szankcionálták a lelátón lévő rendezők, remélem ezen a szinten is büntetik a rasszista megnyilvánulást. Azt meg, hogy a játékosom felé sörösüveget dobnak be a lelátóról, nem tudom kommentálni. Tanulságos történet. Remélem.
PETŐFIBÁNYAI SK–TARNAÖRS DANYI SE 6–3 (3–2)
- Petőfibánya, 50 néző. V.: Décsi Nándor (Stefkó F., Stefkó D.).
PETŐFIBÁNYA: Varga K. – Takó N. (Baranyi A., 24.), Gerhát V. (Sebők B., 78.), Farkas Z., Gofjár Cs. (Györki K., 68.), Berki T. (Csemer K., 78.), Szluka N., Balog R., Nagy Z. (Németh K., 78.), Balogh A., Kiss G. J. Edző: Tatár Roland.
TARNAÖRS: Menyhárt R. – Puzsoma D., Kökény B., Pusoma I., Szabó Gy. (Balog A., 46.), Pötös R., Rédei Á., Lőcsei Zs., Pető T., Danyi S., Burai G. Edző: Peredi Tivadar.
GÓL: Balog R. (3.), Kiss G. (29., 32.), Nagy Z. (67.), Györki K. (75.), Berki T. (77.), ill. Danyi S. (14.), Baranyi A. (30. – öngól), Balog A. (50.).
JÓK: Kiss G. J., Farkas Z., ill. senki.
TATÁR ROLAND: – Próbáltuk a meccs kezdetétől a saját játékunkat játszani, ami gólokban is megmutatkozott, viszont elkövettünk több egyéni hibát, amiből kicsit szorossá tudtuk tenni a mérkőzést. A végére sikerült szemre is tetszetős gólokkal itthon tartani a három pontot.
PEREDI TIVADAR: – Köszönöm mindenkinek, aki eljött a mérkőzésre. Toldozott-foldozott csapatunkkal ennyit sikerült elérni. Gratulálok a fiúknak!
Az Atkár–Jázmin út-Vámosgyörk mérkőzést november 29-re halasztották.
