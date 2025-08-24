2 órája
Domoszlón hároméves átkot törtek meg az Abasár ellen
Tíz gól született a Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 2. fordulójának vasárnapi mérkőzésén.
A domoszlóiak a három találatig jutott Bordás Dávid vezérletével győzték le szomszédvári vetélytársukat.
Domoszló SK–Abasári SE 6–4 (5–2)
Domoszló, 130 néző. V.: Mencsik László (Rozsnaki-Orosz Fruzsina, Berta Zs.).
DOMOSZLÓ: Szabó Vendel – Váradi Z., Váradi K. (Török Cs., 57.), Péter M., Lukovszki M. (Lukovszki B., 72.), Váradi N., Bordás D., Szabó D. (Bader Á., 72.), Nagy P. (Tresó M., 72.), Lovag M., Szabó Viktor. Edző: Szekrényes Ákos.
ABASÁR: Kecskés N. – Horváth R. (Dósa K., 83.), Szűcs B. (Báder D., 68.), Suha Z., Szebenyi J., Suha Á., Dobray Zs., Dalnoki Sz., Boros B., Suha J., Király Sz. Edző: Tóth Péter.
GÓL: Szabó D. (7.), Bordás D. (10., 43., 88.), Lovag M. (18.), Nagy P. (29.), ill. Szebenyi J. (2., 83.), Dalnoki Sz. (38.), Dobray Zs. (77. – 11-esből).
JÓK: Bordás D., Szabó D., Lovag M., ill. Szebenyi J., Dobray Zs.
SZEKRÉNYES ÁKOS: – Sikerült megtörni a hároméves abasári átkot. A jövőben játékban javulni kell.
TÓTH PÉTER: – Fordulatos, gólgazdag mérkőzésen apró hibáink miatt újra alul maradtunk. Mindenkinek sokat kell még tanulni.
