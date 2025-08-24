Domoszlón hároméves átkot törtek meg az Abasár ellen

A domoszlóiak a három találatig jutott Bordás Dávid vezérletével győzték le szomszédvári vetélytársukat.

Bordás Dávid jól tartotta magától távol a védőket, ám fontosabb, hogy ezzel együtt három gólt szerzett

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

Domoszló SK–Abasári SE 6–4 (5–2)

Domoszló, 130 néző. V.: Mencsik László (Rozsnaki-Orosz Fruzsina, Berta Zs.).

DOMOSZLÓ: Szabó Vendel – Váradi Z., Váradi K. (Török Cs., 57.), Péter M., Lukovszki M. (Lukovszki B., 72.), Váradi N., Bordás D., Szabó D. (Bader Á., 72.), Nagy P. (Tresó M., 72.), Lovag M., Szabó Viktor. Edző: Szekrényes Ákos.

ABASÁR: Kecskés N. – Horváth R. (Dósa K., 83.), Szűcs B. (Báder D., 68.), Suha Z., Szebenyi J., Suha Á., Dobray Zs., Dalnoki Sz., Boros B., Suha J., Király Sz. Edző: Tóth Péter.

GÓL: Szabó D. (7.), Bordás D. (10., 43., 88.), Lovag M. (18.), Nagy P. (29.), ill. Szebenyi J. (2., 83.), Dalnoki Sz. (38.), Dobray Zs. (77. – 11-esből).

JÓK: Bordás D., Szabó D., Lovag M., ill. Szebenyi J., Dobray Zs.

SZEKRÉNYES ÁKOS: – Sikerült megtörni a hároméves abasári átkot. A jövőben játékban javulni kell.

TÓTH PÉTER: – Fordulatos, gólgazdag mérkőzésen apró hibáink miatt újra alul maradtunk. Mindenkinek sokat kell még tanulni.