Edzőcsere: a mezőny egyharmada trénert váltott a Heves vármegyei I. osztályban
Akad visszatérő szakember, született helybeli megoldás és jött „külsős” is. A kilenc csapatot számláló Heves vármegyei I. osztályban három egyesületnél történt edzőcsere a nyáron.
A 2024/25-ös bajnoki évben dobogón végzett csapatok, így a Lőrinci VSC, az Egerszalók SE és a Gyöngyösi AK nem változtatott a szakmai irányítást illetően, az edzőcsere nem volt indokolt.
Gulyka Zsolt bajnokot faragott az LVSC-ből, ebből következően a helye aligha volt megkérdőjelezhető a gárda élén. Egerszalókon Montvai Tibor játékos-edzőként arra adott példát, hogy kettős szerepkörben is lehet alkotni, míg a GYAK-nál azt bizonyította Papp Tamás és Nagy György Gábor, hogy a „páros kapcsolatok” nemcsak a pályán, a kispadon is működőképesek.
Andornaktályán Kovács Zsoltot helyi pillér, Novák Zoltán váltotta, előlépve az eddig technikai háttérmunkából. Az Energia SC-nél a Petőfibányai SK-hoz távozott Tatár Roland után visszatérőkét Török János (Nagyréde SC) igyekszik lendületet adni a gyöngyöieknek. Makláron Csomós János ismét az elnökségben végzett tevékenységére összpontosíthat miután Szabó László (korábban Marshall-ASE) átvette tőle a csapat irányítását.
Gyöngyöshalászon Labancz Róbertnek új csapatot kell építeni a sok változás miatt, míg a névadó támogatót cserélt hevesieknél a 45 éves Besenyei Ferenc továbbra is játékos-edzőként faraghat az eddigektől erősebb gárdát. Besenyőtelken Vass István képviseli az állandóságot, a csapatvezetői megnevezés helyett tavasztól hivatalosan is teljes jogú edzőként vezényelve az együttest.
Edzőcsere itt és ott, de a többség nem váltott
Besenyőtelek SC: Vass István
Egerszalók SE: Montvai Tibor játékos-edző
Energia SC Gyöngyös: Tatár Roland helyett Török János
Gyöngyöshalász SE: Labancz Róbert
Gyöngyösi AK: Papp Tamás és Nagy-György Gábor
Lőrinci VSC: Gulyka Zsolt
Maklár SE: Csomós János helyett Szabó László
Marshall-ASE: Kovács Zsolt helyett Novák Zoltán
Neo24-Hevesi LSC: Besenyei Ferenc játékos-edző