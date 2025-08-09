Edzőcsere: a mezőny egyharmada trénert váltott a Heves vármegyei I. osztályban

A 2024/25-ös bajnoki évben dobogón végzett csapatok, így a Lőrinci VSC, az Egerszalók SE és a Gyöngyösi AK nem változtatott a szakmai irányítást illetően, az edzőcsere nem volt indokolt.

Szabó László (balról), Török János és Novák Zoltán a nyári három edzőcsere érkező „szereplője"

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Gulyka Zsolt bajnokot faragott az LVSC-ből, ebből következően a helye aligha volt megkérdőjelezhető a gárda élén. Egerszalókon Montvai Tibor játékos-edzőként arra adott példát, hogy kettős szerepkörben is lehet alkotni, míg a GYAK-nál azt bizonyította Papp Tamás és Nagy György Gábor, hogy a „páros kapcsolatok” nemcsak a pályán, a kispadon is működőképesek.