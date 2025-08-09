augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Edzőcsere: a mezőny egyharmada trénert váltott a Heves vármegyei I. osztályban

Címkék#Energia SC#Maklári SE#kispad#edző#Marshall-ASE

Akad visszatérő szakember, született helybeli megoldás és jött „külsős” is. A kilenc csapatot számláló Heves vármegyei I. osztályban három egyesületnél történt edzőcsere a nyáron.

Bódi Csaba

A 2024/25-ös bajnoki évben dobogón végzett csapatok, így a Lőrinci VSC, az Egerszalók SE és a Gyöngyösi AK nem változtatott a szakmai irányítást illetően, az edzőcsere nem volt indokolt.

Szabó László (balról), Török János és Novák Zoltán a nyári három edzőcsere érkező „szereplője"
Szabó László (balról), Török János és Novák Zoltán a nyári három edzőcsere érkező „szereplője"
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Gulyka Zsolt bajnokot faragott az LVSC-ből, ebből következően a helye aligha volt megkérdőjelezhető a gárda élén. Egerszalókon Montvai Tibor játékos-edzőként arra adott példát, hogy kettős szerepkörben is lehet alkotni, míg a GYAK-nál azt bizonyította Papp Tamás és Nagy György Gábor, hogy a „páros kapcsolatok” nemcsak a pályán, a kispadon is működőképesek.

Andornaktályán Kovács Zsoltot helyi pillér, Novák Zoltán váltotta, előlépve az eddig technikai háttérmunkából. Az Energia SC-nél a Petőfibányai SK-hoz távozott Tatár Roland után visszatérőkét Török János (Nagyréde SC) igyekszik lendületet adni a gyöngyöieknek. Makláron Csomós János ismét az elnökségben végzett tevékenységére összpontosíthat miután Szabó László (korábban Marshall-ASE) átvette tőle a csapat irányítását.

Gyöngyöshalászon Labancz Róbertnek új csapatot kell építeni a sok változás miatt, míg a névadó támogatót cserélt hevesieknél a 45 éves Besenyei Ferenc továbbra is játékos-edzőként faraghat az eddigektől erősebb gárdát. Besenyőtelken Vass István képviseli az állandóságot, a csapatvezetői megnevezés helyett tavasztól hivatalosan is teljes jogú edzőként vezényelve az együttest.

Edzőcsere itt és ott, de a többség nem váltott

Besenyőtelek SC: Vass István 
Egerszalók SE: Montvai Tibor játékos-edző
Energia SC Gyöngyös: Tatár Roland helyett Török János
Gyöngyöshalász SE: Labancz Róbert
Gyöngyösi AK: Papp Tamás és Nagy-György Gábor
Lőrinci VSC: Gulyka Zsolt
Maklár SE: Csomós János helyett Szabó László
Marshall-ASE: Kovács Zsolt helyett Novák Zoltán
Neo24-Hevesi LSC: Besenyei Ferenc játékos-edző

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu