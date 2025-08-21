Az NB I.-es ellenféltől leckét kaptak az egri fiatalok

Az Eger csapatában Kiss Gergő és Sikler Kristóf ezúttal sem léphetett pályára, míg sérülés miatt Török-Vida Zsombor és Dörnyei Borisz idő előtt szállt ki a küzdelemből. Serdülő korú játékosként először lépett pályára a felnőttek között a 15 éves Pereverzia Zalán és a 18. születésnapját majd szombaton ünneplő Juhász Márton. Utóbbi két góllal tette emlékezetessé a bemutatkozást. Az exegriként Száva Mátét is felvonultató kalásziak a hajrára felőrölték az alaposan megfogyatkozott vármegyeszékhelyieket.

Barta Bence (középen) ezúttal is hasznos tagja volt az Eger csapatának

Forrás: Bók Tamás/handballeger.hu

Így értékelt az Eger edzője

– Többségében fiatal játékosokból álló együttesünk két nap alatt a második edzőmeccsét játszotta. Az elmúlt hetekben mindenki keményen dolgozott, ilyen terhelés mellett nem meglepő, hogy holtpontra kerül a társaság – fogalmazott a mérkőzést követően az egriek edzője, Padla József. – Ettől függetlenül örülök, hogy magasabb osztályú ellenféllel szemben gyakorolhattunk, akik ízelítőt adtak az NB I. dinamikájából. Fiataljaink jóval rutinosabb, erősebb játékosokkal találták szembe magukat. Elismerés illeti a csapatot, mert minden nehézség ellenére tisztességesen küzdött a pályán. Köszönöm a hozzáállást, a Budakalásznak pedig sok sikert kívánok az NB I.-ben.