1 órája
Az NB I.-es ellenféltől leckét kaptak az egri fiatalok
A felkészülési időszak zárásaként az NB I.-es Budakalász jelentett kihívást. A kedd esti, Salgótarján elleni edzőmérkőzés után a sorozatterhelés érezhetően megtörte az Egert, a maroknyi csapat ideig-óráig tudta tartani a lépést a jóval rutinosabb, erősebb hazaiakkal szemben.
Az Eger csapatában Kiss Gergő és Sikler Kristóf ezúttal sem léphetett pályára, míg sérülés miatt Török-Vida Zsombor és Dörnyei Borisz idő előtt szállt ki a küzdelemből. Serdülő korú játékosként először lépett pályára a felnőttek között a 15 éves Pereverzia Zalán és a 18. születésnapját majd szombaton ünneplő Juhász Márton. Utóbbi két góllal tette emlékezetessé a bemutatkozást. Az exegriként Száva Mátét is felvonultató kalásziak a hajrára felőrölték az alaposan megfogyatkozott vármegyeszékhelyieket.
Így értékelt az Eger edzője
– Többségében fiatal játékosokból álló együttesünk két nap alatt a második edzőmeccsét játszotta. Az elmúlt hetekben mindenki keményen dolgozott, ilyen terhelés mellett nem meglepő, hogy holtpontra kerül a társaság – fogalmazott a mérkőzést követően az egriek edzője, Padla József. – Ettől függetlenül örülök, hogy magasabb osztályú ellenféllel szemben gyakorolhattunk, akik ízelítőt adtak az NB I. dinamikájából. Fiataljaink jóval rutinosabb, erősebb játékosokkal találták szembe magukat. Elismerés illeti a csapatot, mert minden nehézség ellenére tisztességesen küzdött a pályán. Köszönöm a hozzáállást, a Budakalásznak pedig sok sikert kívánok az NB I.-ben.
Az Eger a Salgótarjánt is legyőzte, 19 éves átlövő került a középpontba
Felkészülési mérkőzésen
CYEB-BUDAKALÁSZ–EGER 39–23 (16–10)
Budakalász, OMSZK Park. V.: Budai-Bock K., Wenzel T.
EGER: Miklós G., Szabad D. (kapusok), Katona A., Bőti 3, Nkousa 11, Szabó B. 1, Czabula 1, Bognár Á., Dörnyei 1, Pereverzia Z., Spekhardt, Török-Vida 1, Moravszki, Barta B. 3, Juhász M. 2.
Az egriek nyári felkészülési mérkőzései
HE-DO B. Braun Gyöngyös–Eger 30–32
Eger–ÓAM-Ózdi KC 39–25
DEAC-Eger 29–29
Eger–Csépe Salgótarjáni SKC 30–25
CYEB-Budakalász–Eger 39–23
Az Eger jövő héten már tétmérkőzésen szerepel: kedden 18.30-tól a Mezőkövesdi KC vendégeként a Magyar Kupa második fordulójában vár megmérettetés Czabula Hubáékra.
Élénk érdeklődés mellett mutatkozott be hazai pályán az újjáalakuló Eger
Ifjú titánok a keretben: 22 év az egri csapat átlagéletkora