2 órája
Debrecenben fejsérülést szenvedett az egriek átlövője
Sikler Kristóf számára idő előtt ért véget a találkozó. A DEAC elleni mérkőzésen bő 20 percet klasszikus jobbátlövő nélkül játszott az Eger.
Harmadik nyári edzőmeccsén is veretlen maradt az NB I/B-s Eger férfi kézilabdacsapata, amely a felkészülési időszakban magasabb és alacsonyabb osztályú együttessel is összemérte már erejét mielőtt a csoportellenfél DEAC gárdájához utazott.
A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy a második félidő elején az egriek jobbátlövője, Sikler Kristóf homloka egy ütközés következtében felrepedt, emiatt a folytatásban már nem tudott pályára lépni. A hajdúságiaknál Kurucz Máté és Molnár Balázs korábbi egri játékosként húzott szerelést, előbbi öt, utóbbi három góllal zárta a találkozót.
– A másodosztály tavalyi bronzérmesével szemben felmérhettük, hogy milyen erőt képviselünk. A második félidőben a fejsérülést szenvedett Sikler Kristóf kiválása után a rövid kispad már erősebben érződött. Összességében elégedett vagyok a csapat teljesítményével, a folytatásban azon dolgozunk, hogy tovább szélesítsük a taktikai repertoárt – fogalmazott az egriek vezetőedzője, Padla József.
Felkészülési mérkőzésen:
DEAC–EGER 29–29 (12–13)
Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont. V.: Harsányi M., Magyar P.
EGER: Miklós G., Szabad D. (kapusok), Katona A. 2, Bőti 4, Nkousa 6, Czabula, Sikler 4, Kiss G., Dörnyei 6, Spekhardt 4, Török-Vida 1, Barta B. 2.
Az egriek nyári felkészülési mérkőzései
HE-DO B. Braun Gyöngyös–Eger 30–32
Eger–ÓAM-Ózdi KC 39–25
DEAC-Eger 29–29
Augusztus 19., kedd, 19.00: Eger–Csépe Salgótarjáni SKC
Augusztus 21., csütörtök, 15.30: CYEB-Budakalász–Eger
