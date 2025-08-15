Debrecenben fejsérülést szenvedett az egriek átlövője

Harmadik nyári edzőmeccsén is veretlen maradt az NB I/B-s Eger férfi kézilabdacsapata, amely a felkészülési időszakban magasabb és alacsonyabb osztályú együttessel is összemérte már erejét mielőtt a csoportellenfél DEAC gárdájához utazott.

Sikler Kristóf homlokán felrepedt a bőr. Az Eger klasszikus jobbátlövő nélkül maradt

Forrás: Bók Tamás/handballeger.hu

A taktikai repertoárt még bővítené az Eger edzője

A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy a második félidő elején az egriek jobbátlövője, Sikler Kristóf homloka egy ütközés következtében felrepedt, emiatt a folytatásban már nem tudott pályára lépni. A hajdúságiaknál Kurucz Máté és Molnár Balázs korábbi egri játékosként húzott szerelést, előbbi öt, utóbbi három góllal zárta a találkozót.

– A másodosztály tavalyi bronzérmesével szemben felmérhettük, hogy milyen erőt képviselünk. A második félidőben a fejsérülést szenvedett Sikler Kristóf kiválása után a rövid kispad már erősebben érződött. Összességében elégedett vagyok a csapat teljesítményével, a folytatásban azon dolgozunk, hogy tovább szélesítsük a taktikai repertoárt – fogalmazott az egriek vezetőedzője, Padla József.