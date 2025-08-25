Magyar Kupa: pikáns meccsel kezd az Eger

Az NB I.-ből való kiesés után a nyáron teljesen újjáalakult Eger utazik a másodosztályban legutóbb 11. helyen zárt Mezőkövesdhez, ahol az Ajkáról szerződtetett balátlövő, Jávor Sebestyén az egyetlen új igazolás. A kövesdiek három edzőmeccsel a hátuk mögött várják az első tétre menő összecsapást. Drizner Péter legénysége az FTC U21, az Ózdi KC és a Tiszavasári SE ellen is győztesen hagyta el a játékteret.

Padla József nyáron vette át az Eger irányítását

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Pikáns mérkőzést vár az Eger edzője

– Szomszédvári rangadóval kezdünk, amelynek mindig megvan a maga pikantériája – fogalmazott az egriek edzője, Padla József. – Ez fakad egyrészt a két klub földrajzi közelségéből, másrészt mindkét csapat mögött jelentős szurkolói támogatottság áll. Hosszú felkészülési időszak után vélhetően az első tétmeccs izgalma is dolgozik a játékosokban, szeretnénk bizonyítani és továbbjutni a Magyar Kupában. Bízom benne, hogy sok egri szurkoló elkisér bennünket.