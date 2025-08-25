2 órája
Magyar Kupa: pikáns meccsel kezd az Eger
Kedden este Magyar Kupa-mérkőzés nyitja a 2025/26-os szezont. Az Eger férficsapata a szintén NB I/B-s Mezőkövesdi KC vendégeként lép pályára, a legjobb 32 közé jutásról egy mérkőzés dönt.
Az NB I.-ből való kiesés után a nyáron teljesen újjáalakult Eger utazik a másodosztályban legutóbb 11. helyen zárt Mezőkövesdhez, ahol az Ajkáról szerződtetett balátlövő, Jávor Sebestyén az egyetlen új igazolás. A kövesdiek három edzőmeccsel a hátuk mögött várják az első tétre menő összecsapást. Drizner Péter legénysége az FTC U21, az Ózdi KC és a Tiszavasári SE ellen is győztesen hagyta el a játékteret.
Pikáns mérkőzést vár az Eger edzője
– Szomszédvári rangadóval kezdünk, amelynek mindig megvan a maga pikantériája – fogalmazott az egriek edzője, Padla József. – Ez fakad egyrészt a két klub földrajzi közelségéből, másrészt mindkét csapat mögött jelentős szurkolói támogatottság áll. Hosszú felkészülési időszak után vélhetően az első tétmeccs izgalma is dolgozik a játékosokban, szeretnénk bizonyítani és továbbjutni a Magyar Kupában. Bízom benne, hogy sok egri szurkoló elkisér bennünket.
A két edző játékos pályafutását böngészve is találunk kapcsolódási pontot. Padla József több szezonon keresztül volt a kövesdiek játékosa, mint ahogy az MKC jelenlegi trénere, Drizner Péter is szerepelt egri színekben. Kettejük csatája új színtfoltot vissz a mérkőzésbe.
A férfi Magyar Kupa 2. fordulója
MEZŐKÖVESDI KC–EGER
Mezőkövesd, Városi Sportcsarnok
Augusztus 26., kedd, 18.30
Vezetik: Bujdosó Máté, Horváth Viktor
