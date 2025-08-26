augusztus 27., szerda

Kézilabda

1 órája

Mezőkövesden kupán vágták az Egert

Címkék#Eger#alapcsapat#kupa#végjáték

Tiszavirág életűnek bizonyult az egriek idei Magyar Kupa szereplése. A legjobb 32 közé jutásért rendezett mérkőzésen a házigazda Mezőkövesdi KC az utolsó másodpercben lőtt góllal harcolta ki a továbbjutást. Az Eger legközelebb már a bajnokságban bizonyíthat.

Sike Károly

A vendégeknél a sérüléssel bajlódó Török-Vida Zsombor kivételével az alapcsapat valamennyi tagja játékra jelentkezett a szezon első tétmérkőzésén, ahol egészen végjátékig az Eger csapatának állt a zászló. Az utolsó fél percben emberelőnyben támadhattak Bodnár Ádámék, de döntetlen állásnál nem sikerült bevinni a mindent eldöntő találatot, míg az utolsó másodpercben Kátai Richárd távoli lövése utat talált az egri kapuba, amivel a házigazdák diadalmaskodtak.

Nkousa Dávid volt az Eger legeredményesebb játékosa
Nkousa Dávid volt az Eger legeredményesebb játékosa
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Hullámzott az Eger játéka

– Végig hullámzott a mérkőzés, a hajrában az ellenfél fogott ki jobb szelet – fogalmazott a mérkőzést követően az egriek edzője, Padla József. – Többször is sikerült 2–3 gólos előnyt kiharcolni, de az igazi áttörés elmaradt. A végjátékban nem voltunk elég higgadtak, elhamarkodott döntést hoztunk, amiből ellentámadást vezetett a Mezőkövesd, s az utolsó másodpercben kiharcolta a továbbjutást. A sikerhez fontos, hogy 60 percen keresztül koncentráltak maradjunk. Az újjáalakult csapatunk számára ez volt az első tétmérkőzés. A hibákat a jövőben igyekszünk kiküszöbölni, hogy a bajnoki mérkőzéseken sikerrel járjunk.

A férfi Magyar Kupa 2. fordulójában

MEZŐKÖVESDI KC–EGER 30–29 (13–15)
Mezőkövesd, Városi Sportcsarnok, 600 néző. V.: Bujdosó M., Horváth V.
EGER: Miklós G. – Czabula 5 (2), Sikler 2, Kiss G., Spekhardt 5, Nkousa 7, Bőti 4. Csere: Szabad (kapus), Dörnyei 4, Moravszki, Bodnár Á. 1, Katona A. 1. Edző: Padla József
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–2, 12. p.: 7–7, 18. p.: 9–9, 24. p.: 10–12, 36. p.: 17–19, 42. p.: 21–22, 48. p.: 24–23, 54. p.: 27–25.
KIÁLLÍTÁSOK: 10, ill. 8 perc.
HÉTMÉTERESEK: 5/5, ill. 2/2.
TOVÁBBJUTOTT: a Mezőkövesdi KC

Az NB I/B-s küzdelmek szeptember 6-án kezdődnek. A nyitányon a mieink a PTE PEAC gárdáját fogadják a Kemény Ferenc Sportcsarnokban.

 

