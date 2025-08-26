Mezőkövesden kupán vágták az Egert

A vendégeknél a sérüléssel bajlódó Török-Vida Zsombor kivételével az alapcsapat valamennyi tagja játékra jelentkezett a szezon első tétmérkőzésén, ahol egészen végjátékig az Eger csapatának állt a zászló. Az utolsó fél percben emberelőnyben támadhattak Bodnár Ádámék, de döntetlen állásnál nem sikerült bevinni a mindent eldöntő találatot, míg az utolsó másodpercben Kátai Richárd távoli lövése utat talált az egri kapuba, amivel a házigazdák diadalmaskodtak.

Nkousa Dávid volt az Eger legeredményesebb játékosa

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Hullámzott az Eger játéka

– Végig hullámzott a mérkőzés, a hajrában az ellenfél fogott ki jobb szelet – fogalmazott a mérkőzést követően az egriek edzője, Padla József. – Többször is sikerült 2–3 gólos előnyt kiharcolni, de az igazi áttörés elmaradt. A végjátékban nem voltunk elég higgadtak, elhamarkodott döntést hoztunk, amiből ellentámadást vezetett a Mezőkövesd, s az utolsó másodpercben kiharcolta a továbbjutást. A sikerhez fontos, hogy 60 percen keresztül koncentráltak maradjunk. Az újjáalakult csapatunk számára ez volt az első tétmérkőzés. A hibákat a jövőben igyekszünk kiküszöbölni, hogy a bajnoki mérkőzéseken sikerrel járjunk.