Élénk érdeklődés mellett mutatkozott be hazai pályán az újjáalakuló Eger

Bodnár Ádám csatasorba állására még várni kell, míg Spekhardt Gergő családi okok, Czabula Huba betegség miatt volt kénytelen kihagyni a borsodiak elleni találkozót. Az Eger végig fölényben játszott, a végére jelentős különbséget kidolgozva.

Sikler Kristóf (a labdával) az Eger egyik új szerzeménye. A 19 éves jobbátlövő Győrből érkezett

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Így értékelt az Eger edzője

– Jó érzés, hogy ilyen sokan voltak kíváncsiak az újjáalakuló csapatra, nagyon örülök, hogy győzelemmel sikerült bemutatkozni hazai pályán. Különböző okok miatt akadtak hiányzók, de aki pályára lépett remekül helytállt. Szépen haladunk a felkészüléssel, támadásban és védekezésben is léptünk előre, bár érezhető volt a kemény munkából eredő fáradtság – fogalmazott a mérkőzést követően Padla József.

Az ózdiakat edzőként a korábban Egerben is szerepelt Zelei Botond irányította, míg exegri játékosként Lezák Áron és Péter Dominik húzott szerelést.