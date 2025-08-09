1 órája
Élénk érdeklődés mellett mutatkozott be hazai pályán az újjáalakuló Eger
Hazai pályán az NB II.-es küzdelmekre hangoló ÓAM-Ózdi KC ellen mutatkozott be az újjálakuló gárda. Az edzőként immár Padla József vezette, ezúttal nyolc új játékossal felálló Eger NB I/B-s férfi kézilabdacsapata 14 gólos győzelmet aratott.
Bodnár Ádám csatasorba állására még várni kell, míg Spekhardt Gergő családi okok, Czabula Huba betegség miatt volt kénytelen kihagyni a borsodiak elleni találkozót. Az Eger végig fölényben játszott, a végére jelentős különbséget kidolgozva.
Így értékelt az Eger edzője
– Jó érzés, hogy ilyen sokan voltak kíváncsiak az újjáalakuló csapatra, nagyon örülök, hogy győzelemmel sikerült bemutatkozni hazai pályán. Különböző okok miatt akadtak hiányzók, de aki pályára lépett remekül helytállt. Szépen haladunk a felkészüléssel, támadásban és védekezésben is léptünk előre, bár érezhető volt a kemény munkából eredő fáradtság – fogalmazott a mérkőzést követően Padla József.
Az ózdiakat edzőként a korábban Egerben is szerepelt Zelei Botond irányította, míg exegri játékosként Lezák Áron és Péter Dominik húzott szerelést.
Felkészülési mérkőzésen:
EGER–ÓAM-ÓZDI KC 39–25 (17–12)
Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 250 néző. V.: dr. Harsányi M., Magyar P.
EGER: Miklós G., Szabad D. (kapusok), Barta B. 3, Bőti 6, Dörnyei 3, Katona A. 3, Kiss G., Nkousa 9, Sikler 7, Szabó B. 1, Török-Vida 7, Gulyás Z.
Eger-ÓAM-Ózdi KC kézilabda mérkőzésFotók: Lénárt Márton /Heol.hu
Az egriek nyári felkészülési mérkőzései
HE-DO B. Braun Gyöngyös–Eger 30–32
Eger–ÓAM-Ózdi KC 39–25
Augusztus 15., péntek, 11.00: DEAC-Eger
Augusztus 19., kedd, 19.00: Eger–Salgótarján
Augusztus 21., csütörtök, 15.30: Budakalász–Eger
Augusztus 22., péntek, 18.30: Eger–Mezőkövesd
Születésnapost köszöntöttek
A mérkőzést követően a játékosok a pályán köszöntötték az Egri Kézilabda Szurkolók Egyesületének (EXE) egyik alapítóját. Klarianka Péter a mérkőzés napján ünnepelte 48. születésnapját.
