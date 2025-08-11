augusztus 11., hétfő

Kézilabda

2 órája

Ifjú titánok a keretben: 22 év az egri csapat átlagéletkora

Címkék#Eger#Padla József#NB I

A klub közösségi oldalán posztok szerint mutatták be az újjáalakult gárda tagjait. Eger NB I/B-s férfi kézilabdacsapata Padla József személyében új edzővel és kilenc új játékossal készül a 2025/26-os szezonra.

Sike Károly

A rutint a csapatkapitány, Kiss Gergő (34 éves) és a finnországi évek után hazatérő Miklós Gergő (30 éves) képviseli. Az Eger csapatában túlnyomó többségben vannak a pályafutásuk elején járó ifjú titánok, akik tele bizonyítási vággyal vetették bele magukat a munkába. Az újjáalakult gárda átlagéletkora alig haladja meg a 22 évet. Összeállításunkban ismerkedjenek meg alaposabban a keret tagjaival.

Az Eger NB I/B-s férfi kézilabdacsapata hemzseg a fiatal játékosoktól
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Az Eger kapusai

  • Miklós Gergő (30 éves)
    Két évet töltött a finn Riihimäen Cocks együttesénél, mielőtt elfogadta az Eger ajánlatát. A 30 éves kapus 2023 nyarán pályafutása során először állt légiósnak, a finnországi éveket pedig bajnoki címmel koronázta meg. Az élvonalbeli csapatok vezetőedzői és a csapatkapitányok szavazatai alapján idén a magyar hálóőrt választották a bajnokság (SM-Liiga) legjobb kapusának. A szegedi nevelésű Miklós Gergő pályafutása során idehaza Csurgón, Orosházán, Törökszentmiklósón, Szegeden, Nagykanizsán és Veszprémben is védett. Az Orosházi FKSE csapatával a 2014/15-ös szezonban a 6. helyen zárt az NB I.-ben, míg a Fejér B.Á.L. Veszprém együttesével 2022-ben Magyar Kupa-ezüstéremnek örülhetett.
  • Szabad Dávid (21 éves)
    Az utánpótlás évei jelentős részét Egerben töltő Szabad Dávid három év után újra egri mezt ölt. A sportág alapjait korosztályos edzőként kezdetben Lezák Árontól, majd 8 évig Hevér Tibortól tanulta, amire rendkívül büszke. A 21 éves kapus a Budai Farkasok-Rév együttesétől érkezett vissza a Kemény Ferenc Sportcsarnokba, a budaörsieknél az előző szezonban jobbára a korosztályos csapatokban szerepelt. Az NB I/B-ben ezüstérmet szerzett felnőttcsapatban négy alkalommal kapott lehetőséget.
  • Ficzere Gergő (18 éves)
    Nyolc évesen, 2015 májusában a Kisiskolás Bajnokságban mutatkozott be az egri klub kötelékében. A kezdetek óta kapusként számításba vett fiatalember útját utánpótlás edzőként Repóth Dániel, Szécsi Boldizsár, Benei Ákos, Ács István és Padla József egyengette. A felnőttcsapatba először 2024 tavaszán kapott meghívást, a 2024/25-ös szezonban pedig négy alkalommal kóstolhatott bele az NB I. légkörébe. Az ifjúságiaknál végig meghatározó szerepet töltött be, nagy érdemeket szerezve a II. osztály Keleti csoportjában bronzérmes Eger SZSE sikereiből.

JOBBSZÉLSŐ

  • Dörnyei Borisz (26 éves)
    A jobbszélső utánpótlás éveit Veszprémben töltötte, 2018 szeptemberében pedig Ljubomir Vranjes kezei alatt a Telekom Veszprém felnőttcsapatában is bemutatkozott. A több játéklehetőség reményében 2022 nyarán a szerb a HC Dinamo Pancevo ajánlatát fogadta el, majd két év után Győrbe tette át a székhelyét. Az NB I.-es újonc Rába-partiaknál az elmúlt szezonban 23 NB I.-es mérkőzésen 32 gólt szerzett, csapatával a hatodik helyen zárta a bajnokságot.

JOBBÁTLÖVŐK

  • Sikler Kristóf Barnabás (19 éves)
    Nagyatádon indult a kézilabdás pályafutása, majd öt évet a Nemzeti Kézilabda Akadémián pallérozódott, mielőtt 2024-ben az ETO University HT játékosa lett. Az elmúlt szezonban kettős igazolással az NB I/B-s Balatonfüred KA U21 gárdájában is szerepelt, ahol 25 mérkőzésen 62 gólt szerzett. Győrben három alkalommal kapott lehetőséget az NB I.-es csapatban. Az ifjúsági válogatott tagjaként tavaly részt vett a Montenegróban rendezett korosztályos Európa-bajnokságon, ahol harmadik helyen zártak a mieink. Az Izland elleni bronzmérkőzésen Sikler öt gólt szerzett, a tornát 18 találattal zárta.
Sikler Kristóf legutóbb Győrben szerepelt
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap
  • Ficzere Levente (18 éves)
    Az egri utánpótlásban a korosztályos együtteseket végigjárva jutott el a felnőttcsapatig. Első szárnypróbálgatásai nyolc évesen a Kisiskolás Bajnokságban kezdődtek, ahol edzőként Repóth Dániel indította el a pályán, majd az évek során Szécsi Boldizsár, Benei Ákos, Ács István és Padla József segítette a fejlődését. Az elmúlt szezonban 22 mérkőzésen 103 gólt szerzett a II. osztály Keleti csoportjában bronzérmes Eger SZSE U20-as csapatában.

IRÁNYÍTÓK

  • Czabula Máté Huba (21 éves)
    A veszprémi nevelésű irányító játékos második egri szezonjára készül. Az előző idényben 25 NB I.-es mérkőzésen szerepelt, és ezeken összesen 44 gólt szerzett. Hasznos mezőnymunkája mellett kiváló hétmétereslövőnek is számít. A korábbi ifjúsági és juniorválogatott játékos a 2023/24-es szezonban alapembere volt az NB I/B-ben ezüstérmet szerzett Veszprém Handball Academy U21-es csapatának. A másodosztályban 2022-től két szezon alatt 221 bajnoki gólt szerzett.
  • Bodnár Ádám (22 éves)
    Kézilabdás pályafutása Tatabányán indult, ahol edzőként Vladan Matics vezetésével 2021 tavaszán góllal mutatkozott be az NB I.-ben. A Bányász színeiben 33 élvonalbeli mérkőzésen kapott szerepet, három év alatt két bronzéremmel is gazdagodott. Féléves kecskeméti kitérőt követően 2024 tavaszán Ajkára igazolt. A 2023/24-es szezonban 30 NB I/B-s mérkőzésen 125 gólt termelt. Térdsérülés miatt az elmúlt fél évet kihagyta, de Egerben újra teljes értékű munkát végezhet

BEÁLLÓK

  • Spekhardt Gergő (26 éves)
    A Nemzeti Kézilabda Akadémián nevelkedett beálló az utánpótlás válogatottakat végigjárva korosztályos világbajnokságon és Európa-bajnokságon is szerepelt. Az NB I.-be 2018 őszén Vecsésen mutatkozott be, majd fél év után Ceglédre tette át a székhelyét. A sárga-kékeknél két és fél szezont játszott az élvonalban, s részese lehetett két NB I/B-s ezüstéremnek is. Tavaly nyáron a Budai Farkasok-Rév együtteséhez igazolt, ahol alapembere volt az NB I/B-ben ezüstérmet szerzett budaörsieknek. A hatalmas munkabírású játékos védekezésben is fontos láncszem lehet.
  • Török-Vida Zsombor (21 éves)
    Tíz évesen a veszprémi utánpótlásban ismerkedett meg a sportággal. Első felnőtt mérkőzését az NB II.-ben játszotta, 2020 októberében a Balatonfüredi KSE U23-as csapatában. Később a BFKA-Balatonfüred és a Fejér-B.Á.L. Veszprém U21-es gárdájában az NB I/B-ben is bemutatkozhatott. Az elmúlt szezonban 30 mérkőzésen 38 gólt szerzett a Veszprémi KKFT másodosztályú csapatában. Török-Vida Zsombor 2023-ban tagja volt a horvátországi U19-es fiú világbajnokságon szerepelt magyar válogatottnak.
  • Moravszki Mihály (18 éves)
    Az egri utánpótlásban pallérozódó, remek fizikai adottságokkal rendelkező játékos az elmúlt évben a serdülő és az ifjúsági együttesben is meghatározó szerepet töltött be, emellett két alkalommal az NB I.-es felnőttcsapatba is meghívást kapott. Márciusban a Veszprém és a Szeged elleni mérkőzésen a sportág elitjébe is belekóstolhatott. A korosztályos csapatoknál Ács István, Hevér Tibor és Padla József egyengette az útját.

BALÁTLÖVŐK

  • Nkousa Dávid (23 éves)
    Az Olaszországban született kézilabdázó Gyöngyösön ismerkedett meg a sportággal, majd 15 évesen Veszprémbe került. A bakonyiak több alkalommal is kölcsönadták szerepelt Gyöngyösön, Mezőkövesden és Salgótarjánban is. Két éve, 2023-ban visszaigazolt nevelőegyesületéhez, majd kettős igazolással a Tatai AC is foglalkoztatta. A korábbi juniorválogatott az NB I.-ben 2021 őszén a HE-DO B. Braun Gyöngyös színeiben mutatkozott be, a mátraaljaiaknál három szezon alatt 41 bajnoki meccsem 14 gólt szerzett. Az elmúlt idényben az NB I/B-ben nyolcadik helyen zárt DVTK együttesét erősítette. A miskolciak házi gólkirályként 30 meccsen 149 gólt szerzett.
Nkousa Dávid a DVTK házi gólkirályaként érkezett Egerbe
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap
  • Barta Bence (19 éves)
    A klub saját nevelésű játékosa az elmúlt szezonban meghatározó tagja volt a II. osztály Keleti csoportjában bronzérmet szerzett Eger SZSE U20-as csapatának. Tizenkilenc bajnoki mérkőzésen 88 gólt szerzett, teljesítményével kiérdelmelte, hogy a felnőtt mezőnyben is megmutathassa magát. Az utánpótlásban Repóth Dániel, Benei Ákos, Szécsi Boldizsár, Ács István, Hevér Tibor és Padla József útmutatása alapján vált egyre érettebb játékossá.
  • Szabó Bálint (17 éves)
    A sportág alapjait Füzesabonyban tanulta, ahonnan 2024 nyarán igazolt át Egerbe. Utolsó füzesabonyi szezonjában elképesztő statisztikát produkált: a III. osztályú serdülő és ifjúsági bajnokságban 34 mérkőzésen 341 gólt szerzett. Egri színekben sem tétlenkedett, az elmúlt szezonban az I. osztályú serdülő bajnokságban 195, a II. osztályú ifjúsági bajnokságban 64 találatot írtak a neve mellé. A sportág iránt mutatott alázata, tehetsége és szorgalma nagy reményekre jogosítja fel.

BALSZÉLSŐK

  • Bőti Dominik (21 éves)
    Győrben nevelkedett, majd Veszprémben a felnőttcsapatig jutott. A 2023/24-es szezonban hét alkalommal kapott lehetőséget az NB I.-ben, mielőtt Egerbe igazolt. A korábbi ifjúsági válogatott játékos – Czabula Hubához hasonlóan – a 2023/24-es idényben alapembere volt az NB I/B-ben ezüstérmet szerzett Veszprém Handball Academy U21-es csapatának. A másodosztályban 2021-től három szezon alatt 79 bajnokin 116 gólt jegyzett. A hevesi vármegyeszékhely csapatához 2024 nyarán Tóth Edmond hívására érkezett, ahol bemutatkozó évében 26 élvonalbeli mérkőzésen 23 gólt szerzett.
  • Katona Alex (25 éves)
    Dabason tanulta a sportág alapjait, ott lett NB I.-es játékos. A 2018/19-es szezonban bronzérmet szerzett az I. osztályú ifjúsági bajnokságban, majd 2021 tavaszán, 21 évesen mutatkozott be az élvonalban. Az NB I.-ben öt szezonon keresztül 112 mérkőzésen 65 gólt szerzett. A dabasiakkal kétszer jutott be a Magyar Kupa négyes döntőjébe, 2023-ban bronzérmet akasztottak a nyakába. A Pest vármegyeiektől a nyáron 15 év után távozott, hogy az Eger szolgálatába álljon.
Kiss Gergő 13 éve erősíti a mindenkori egri gárdát
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

VÉDEKEZŐ

  • Kiss Gergő (34 éves)
    Rácalmásról indult, majd a Dunaferr és a Malév SC érintésével került Mezőkövesdre, ahol 2011-ben mutatkozott be az NB I.-ben. Egy év után Iványi Bálint invitálására tette át a székhelyét Egerbe, ahol csodálatos utazás vette kezdetét. A 2015-ös NB I/B-s bajnoki címet követően – egy év másodosztályú kitérőt leszámítva – kilenc szezonon keresztül szerepelt az élvonalban az egriekkel, miközben igazi vezérré nőtte ki magát. Egyedüliként maradt abból az együttesből, amely 2017-ben elhódította az első alkalommal kiírt Ligakupát. A csapatkapitányként 2021 óta képviseli a mindenkori gárdát. A klub ikonikus alakja, a szurkolók nagy kedvence az újjáalakuló csapat kialakításában is elévülhetetlen érdemeket szerzett.

 

