Ifjú titánok a keretben: 22 év az egri csapat átlagéletkora

A rutint a csapatkapitány, Kiss Gergő (34 éves) és a finnországi évek után hazatérő Miklós Gergő (30 éves) képviseli. Az Eger csapatában túlnyomó többségben vannak a pályafutásuk elején járó ifjú titánok, akik tele bizonyítási vággyal vetették bele magukat a munkába. Az újjáalakult gárda átlagéletkora alig haladja meg a 22 évet. Összeállításunkban ismerkedjenek meg alaposabban a keret tagjaival.

Az Eger NB I/B-s férfi kézilabdacsapata hemzseg a fiatal játékosoktól

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Az Eger kapusai