Az Eger a Salgótarjánt is legyőzte, 19 éves átlövő került a középpontba

Idén már a felnőttcsapat keretéhez tartozó Barta Bence teljesítménye külön dicséretet érdemel. A mérkőzés nagy részében a 19 éves balátlövő úgy pótolta a múlt heti DEAC elleni edzőmeccsen fejsérülést szenvedett jobbátlövőt, Sikler Kristófot, hogy a mérkőzést megelőzően az Eger U20-as gárdájának Mezőkövesd elleni felkészülési meccsét is végig játszotta. A nagyok között védekezésben és támadásban is megállta a helyét, a győzelemhez öt góllal is hozzájárult.

A hétgólos Nkousa Dávid volt az Eger legeredményesebb játékosa

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A szerkezeti változtatást is jól kezelte az Eger

– Az egyaránt hiányzó Kiss Gergő és Sikler Kristóf hiányában védekezésben és támadásban is szerkezeti változtatásokat kellett végrehajtani, amihez kiválóan alkalmazkodtak a fiúk – fogalmazott az egriek vezetőedzője, Padla József. – A támadójátékban megvolt a kellő kreativitás és védekezésben is jól teljesítettünk. Igyekeztünk beosztani az erőinket, hiszen az ellenfél ezúttal is bővebb kerettel rendelkezett. Aki pályára lépett odatette magát, mindenki győzni akart, küzdött. Szépen haladunk előre, persze van még miben fejlődni. Örömteli, hogy ezúttal is szépszámú közönség előtt játszhattunk, köszönjük a biztatást!

A nógrádiakat edzőként az a Szabó Tamás vezette, aki a 2013/14-es szezonban egri színekben szerepelt, míg játékosként Szepesi Noel erősítette a Salgótarjánt. A 24 éves beálló 2015-től hét éven keresztül szolgálta a klubot mielőtt Ózdra majd az SKC-hez igazolt.