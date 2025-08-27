Eger SE: a hat perc alatt rúgott két gól jó alapot adott a folytatáshoz

Nemcsak esélyes volt, igazolta is a papírfomát az Eger SE csapata a nyíregyházi tartalékokkal szemben.

Az Eger SE szurkolói hazai győzelemnek örülhettek

Forrás: Szántó György/Heol.hu

Eger SE–Nyíregyháza Spartacus FC II. 3–1 (0–0)

Eger, Szentmarjay stadion. V.: Büki Gábor (Punyi, Frank).

EGER: Bukrán – Farkas B., Valkay, Balázs P. (Kelemen, 69.), Jónyer (Debreczeni, 85.), Boros (Gíber, 69.), Major, Kis-Orosz, Hamar (Hegedűs L., 77.), Kispál, Dinawi Sedi (Briz, 85.). Vezetőedző: Simon Antal.

NYÍREGYHÁZA: Molnár M. – Kondor, Silling, Bertók (Törő, 77.), Aranyos, Kerezsi (Nagy K., 62.), Kalán (Pók, 46.), Oláh B., Czimer-Nyitrai, Kovalecz, Törő (Korodi, 69.). Vezetőedző: Papp Ákos.

GÓL: Kispál (55.), Kis-Orosz (61.), Gíber (92.), ill. Pók (86.).

JÓK: Valkay, Kispál, Major, Hamar.

SIMON ANTAL: – Agresszív, fiatal, jó csapattal találtuk magunkat szembe. Ezzel együtt a mi csapatunk is jól beleállt a mérkőzésbe és a fordulópontokból jól jöttünk ki. A vendégeknek 2–1-es vezetésünktől volt lehetőségük a gólszerzésre, ám a harmadik találatunk eldöntötte a találkozó sorsát.

PAPP ÁKOS: – Az eredmény csalóka, mert kiegyenlített mérkőzést játszottunk az Egerrel. A második félidőben sok helyzetet dolgoztunk ki, de ezek sajnos kimaradtak, ez pedig megpecsételte a sorsunkat.

Az Északkeleti csoport állása

Forrás: adatbank.mlsz.hu



KÖVETKEZIK: Cigánd–Eger SE, augusztus 31., vasárnap, 17.30.