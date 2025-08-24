Eger SE: a nyíregyháziak megtapasztalhatták, milyen az igazi Végh

A hazai pályán játszott ESE NB II.-es nyírségi csoporttársát verte fölényes magabiztossággal.

Végh Katalin Angéla (jobbra) nemcsak résen volt, magára is vonta a figyelmet

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Eger SE–Nyíregyháza Sp. 9–1 (6–0)

Eger, Felsőváros Sporttelep. V.: Medve Dóra (Arany L., Kerekes B.).

EGER: Andor T. – Kóka B. (Fazekas V., 57.), Kota Sz., Végh K., Pócs R. (Kóka J., 57.), Bagó D., Bíró P., Veres V. (Bacsó L., 67.), Végh D., Kovács N., Bartók J. (Pifku N., 67.). Edző: dr. Vitányi László.

GÓL: Veres V. (3.), Végh K. (6., 14., 25., 55., 74.), Pócs R. (38.), Bíró P. (45.), Végh D. (82.), ill. Szalanics D. (73.).

JÓK: az egész hazai csapat.