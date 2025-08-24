augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Eger SE: a nyíregyháziak megtapasztalhatták, milyen az igazi Végh

Címkék#nők#eger se#Magyar Kupa

A Simple Női Kupa 2. fordulójából nyolcgólos győzelemmel jutott tovább az Eger SE csapata.

Heol.hu

A hazai pályán játszott ESE NB II.-es nyírségi csoporttársát verte fölényes magabiztossággal.

Végh Katalin Angéla (jobbra) ötször vette be a nyírségiek kapuját
Végh Katalin Angéla (jobbra) nemcsak résen volt, magára is vonta a figyelmet
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Eger SE–Nyíregyháza Sp. 9–1 (6–0)

Eger, Felsőváros Sporttelep. V.: Medve Dóra (Arany L., Kerekes B.).
EGER: Andor T. – Kóka B. (Fazekas V., 57.), Kota Sz., Végh K., Pócs R. (Kóka J., 57.), Bagó D., Bíró P., Veres V. (Bacsó L., 67.), Végh D., Kovács N., Bartók J. (Pifku N., 67.). Edző: dr. Vitányi László.

GÓL: Veres V. (3.), Végh K. (6., 14., 25., 55., 74.), Pócs R. (38.), Bíró P.  (45.), Végh D. (82.), ill. Szalanics D. (73.).
JÓK: az egész hazai csapat.

Eger SE-Nyíregyháza Spartacus FC Simple női Magyar Kupa-mérkőzés

Fotók: Lénárt Márton/heol.hu


DR. VITÁNYI LÁSZLÓ: – Sok hiányzóval futottunk neki a mérkőzésnek, és eddig csak I. osztályú csapatokkal játszottunk a felkészülés alatt, így a lányok az első pillanattól kezdve koncentráltak. Szerencsére ez 90 percen át tartott és sikerült kiharcolni a továbbjutást.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu