23 perce
Eger SE: a nyíregyháziak megtapasztalhatták, milyen az igazi Végh
A Simple Női Kupa 2. fordulójából nyolcgólos győzelemmel jutott tovább az Eger SE csapata.
A hazai pályán játszott ESE NB II.-es nyírségi csoporttársát verte fölényes magabiztossággal.
Eger SE–Nyíregyháza Sp. 9–1 (6–0)
Eger, Felsőváros Sporttelep. V.: Medve Dóra (Arany L., Kerekes B.).
EGER: Andor T. – Kóka B. (Fazekas V., 57.), Kota Sz., Végh K., Pócs R. (Kóka J., 57.), Bagó D., Bíró P., Veres V. (Bacsó L., 67.), Végh D., Kovács N., Bartók J. (Pifku N., 67.). Edző: dr. Vitányi László.
GÓL: Veres V. (3.), Végh K. (6., 14., 25., 55., 74.), Pócs R. (38.), Bíró P. (45.), Végh D. (82.), ill. Szalanics D. (73.).
JÓK: az egész hazai csapat.
Eger SE-Nyíregyháza Spartacus FC Simple női Magyar Kupa-mérkőzésFotók: Lénárt Márton/heol.hu
DR. VITÁNYI LÁSZLÓ: – Sok hiányzóval futottunk neki a mérkőzésnek, és eddig csak I. osztályú csapatokkal játszottunk a felkészülés alatt, így a lányok az első pillanattól kezdve koncentráltak. Szerencsére ez 90 percen át tartott és sikerült kiharcolni a továbbjutást.
Eger SE: párját ritkítja, hogy 450 néző előtt játszottak NB II.-es női meccset
Női NB II.: ezüstérem az Eger SE-nek, megváltás az FC Hatvannak