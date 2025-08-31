1 órája
Eger SE: jobb volt a Cigánd, de a különbség túlzó
Továbbra is veretlen a Cigánd. Az NB III. Északkeleti csoportjának 6. fordulójában az Eger SE esett a borsodiak áldozatául.
Az Eger SE úgy utazott a Cigándra, hogy az előző két bajnoki meccsén négy pontot szerzett. A borsodiakkal szemben azonban szerencsétlenül alakult a találkozó, Paizs József öngólját követően kilátástalan helyzetbe került a vendégcsapat.
BACSÓ BETON-CIGÁND SE–EGER SE 4–0 (1–0)
Cigánd, Városi Stadion. V.: Sándor Csaba (Szabó F., Vilmányi S.).
CIGÁND: Iváncsics A. – Mrva P., Horváth Z. (Ötvös G., 86.), Babics M. (Cseh N., 76.), Misák S., Kertész L. (Király M., 76.), Girdán L. (Nagy Zs., 54.), Syrota K., Nikic N., Juhász M., Králik P. Edző: Kocsis János
EGER: Bukrán E. – Barócsi B. (Debreczeni D., 70.), Farkas B., Valkay R., Hegedűs L. (Zvara D., 60.), Jónyer K. (Nagy Gy., 70.), Boros G., Major E. (Paizs J., 46.), Kis-Orosz M., Kispál T., Sedi (Giber A., 60.). Edző: Simon Antal.
GÓL: Babics M. (15.), Paizs J. (59. – öngól), Horváth Z. (68.), Mrva P. (90.).
SIMON ANTAL: – Mindkét félidő elején gólt kaptunk, s azt gondolm a második találat el is döntötte a mérkőzést. Az elején 0–0-nál majd 1–0 után is voltak gólszerzési lehetőségeink, de ezek kimaradtak, míg az ellenfél könyörtelenül kihasználta az adódó helyzeteit. Összességében sima vereséget szenvedtünk, bár a különbség kissé túlzó.
KÖVETKEZIK: Eger SE– Kisvárda II., szeptember 7., vasárnap, 16.00.
DVTK II.–DEAC 2–2 (0–0), Kisvárda II.–Nyíregyháza II. 1–0 (0–0), DVSC II.–Füzesabony SC 1–1 (0–1), Tarpa–Ózd-Sajóvölgye 1–0 (0–0), Gödöllő–Tiszaújváros 3–1 (1–0), Putnok–Sényő 4–0 (1–0), FC Hatvan–Tiszafüred 0–1 (0–0)
A bajnokság állása
1. Kisvárda II. 6 5 1 – 17–4 16
2. Cigánd 6 4 2 – 13–3 14
3. Putnok 6 4 2 – 13–4 14
4. Tiszafüred 6 4 1 1 9–6 13
5. Gödöllő 6 3 1 2 12–8 10
6. DEAC 6 3 1 2 10–7 10
7. Tarpa 6 2 2 2 7–6 8
8. Eger 6 2 2 2 7–9 8
9. Füzesabony 6 1 4 1 5–7 7
10. Ózd-Sajóvölgye 6 1 3 2 9–11 6
11. DVTK II. 6 1 2 3 9–11 5
12. DVSC II. 6 1 2 3 7–10 5
13. Tiszaújváros 6 1 2 3 7–12 5
14. Nyíregyháza II. 6 1 1 4 10–15 4
15. FC Hatvan 6 1 1 4 9–15 4
16. Sényő 6 – 1 5 4–20 1