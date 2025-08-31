Eger SE: jobb volt a Cigánd, de a különbség túlzó

Az Eger SE úgy utazott a Cigándra, hogy az előző két bajnoki meccsén négy pontot szerzett. A borsodiakkal szemben azonban szerencsétlenül alakult a találkozó, Paizs József öngólját követően kilátástalan helyzetbe került a vendégcsapat.

Az Eger SE játékosai csalódottan vonultak le a pályáról

Forrás: Szántó György/Heves Megyei Hírlap

BACSÓ BETON-CIGÁND SE–EGER SE 4–0 (1–0)

Cigánd, Városi Stadion. V.: Sándor Csaba (Szabó F., Vilmányi S.).

CIGÁND: Iváncsics A. – Mrva P., Horváth Z. (Ötvös G., 86.), Babics M. (Cseh N., 76.), Misák S., Kertész L. (Király M., 76.), Girdán L. (Nagy Zs., 54.), Syrota K., Nikic N., Juhász M., Králik P. Edző: Kocsis János

EGER: Bukrán E. – Barócsi B. (Debreczeni D., 70.), Farkas B., Valkay R., Hegedűs L. (Zvara D., 60.), Jónyer K. (Nagy Gy., 70.), Boros G., Major E. (Paizs J., 46.), Kis-Orosz M., Kispál T., Sedi (Giber A., 60.). Edző: Simon Antal.

GÓL: Babics M. (15.), Paizs J. (59. – öngól), Horváth Z. (68.), Mrva P. (90.).

SIMON ANTAL: – Mindkét félidő elején gólt kaptunk, s azt gondolm a második találat el is döntötte a mérkőzést. Az elején 0–0-nál majd 1–0 után is voltak gólszerzési lehetőségeink, de ezek kimaradtak, míg az ellenfél könyörtelenül kihasználta az adódó helyzeteit. Összességében sima vereséget szenvedtünk, bár a különbség kissé túlzó.

KÖVETKEZIK: Eger SE– Kisvárda II., szeptember 7., vasárnap, 16.00.