Az Eger SE női csapata már a legjobb 16 között

Az Eger SE szűk félóra alatt háromszor vette be a vendég kazincbarcikaiak kapuját, amivel el is döntötte a továbbjutás a Simple Női Kupában.

Az Eger SE női csapata menetel a Simple Női Kupában

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

EGER SE–KOLORCITY KAZINCBARCIKA 3–1 (3–0)

Eger, Felsővárosi Sporttelep. V.: Tóth Kitti (Kiss D., Zsélyi Cs.).

EGER: Andor T. – Kota Sz., Végh K., Fazekas V. (Pifku V., 58.), Pócs R., Bagó D. (Kóka J., 83.), Jakab Zs., Bíró P. (Pifku N.,58.), Végh D., Kovács N. (Bacsó L., 58.), Bukta N. (Kóka B., 83.). Edző: dr. Vitányi László.

KAZINCBARCIKA: Varga E. – Bunda-Tóth P., Tardi K.,Gyarmathy F. (Dervarics D., 67.), Tőzsér V., Kiss A. (Nagy A., 46.), Gál V., Csorba K. (Székely E., 59.), Kiss L. (Kovács G., 46.), Farkas Zs. (Vén O., 46.), Magyar L.

GÓL: Végh D. (11.), Jakab Zs. (23., 26.), ill. Bunda-Tóth P. (65.).

AZ EGRI JÓK: Pócs R., Végh D., Kota Sz.

DR. VITÁNYI LÁSZLÓ: – A héten napi két edzésen vettek részt a lányok, illetve tegnap is mérkőzésük volt, meglehetősen fáradtan mozogtak, de örülök, hogy így is sikerült megnyerni a mérkőzést és bejutottunk a legjobb 16 közé a kupában.

TOVÁBBJUTOTT: az Eger SE