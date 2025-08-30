1 órája
Az Eger SE női csapata már a legjobb 16 között
A Nyíregyháza után a borsodi ellenfelet búcsúztattak. A Simple Női Kupa 3. fordulójában a szintén NB II.-es Kazincbarcikát múlt felül az Eger SE.
Az Eger SE szűk félóra alatt háromszor vette be a vendég kazincbarcikaiak kapuját, amivel el is döntötte a továbbjutás a Simple Női Kupában.
EGER SE–KOLORCITY KAZINCBARCIKA 3–1 (3–0)
Eger, Felsővárosi Sporttelep. V.: Tóth Kitti (Kiss D., Zsélyi Cs.).
EGER: Andor T. – Kota Sz., Végh K., Fazekas V. (Pifku V., 58.), Pócs R., Bagó D. (Kóka J., 83.), Jakab Zs., Bíró P. (Pifku N.,58.), Végh D., Kovács N. (Bacsó L., 58.), Bukta N. (Kóka B., 83.). Edző: dr. Vitányi László.
KAZINCBARCIKA: Varga E. – Bunda-Tóth P., Tardi K.,Gyarmathy F. (Dervarics D., 67.), Tőzsér V., Kiss A. (Nagy A., 46.), Gál V., Csorba K. (Székely E., 59.), Kiss L. (Kovács G., 46.), Farkas Zs. (Vén O., 46.), Magyar L.
GÓL: Végh D. (11.), Jakab Zs. (23., 26.), ill. Bunda-Tóth P. (65.).
AZ EGRI JÓK: Pócs R., Végh D., Kota Sz.
DR. VITÁNYI LÁSZLÓ: – A héten napi két edzésen vettek részt a lányok, illetve tegnap is mérkőzésük volt, meglehetősen fáradtan mozogtak, de örülök, hogy így is sikerült megnyerni a mérkőzést és bejutottunk a legjobb 16 közé a kupában.
TOVÁBBJUTOTT: az Eger SE
