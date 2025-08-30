augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Az Eger SE női csapata már a legjobb 16 között

Címkék#EGER SE#KOLORCITY KAZINCBARCIKA#Simple Női Kupában

A Nyíregyháza után a borsodi ellenfelet búcsúztattak. A Simple Női Kupa 3. fordulójában a szintén NB II.-es Kazincbarcikát múlt felül az Eger SE.

Heol.hu

Az Eger SE szűk félóra alatt háromszor vette be a vendég kazincbarcikaiak kapuját, amivel el is döntötte a továbbjutás a Simple Női Kupában.

Az Eger SE női csapata menetel a Simple Női Kupában
Az Eger SE női csapata menetel a Simple Női Kupában
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

EGER SE–KOLORCITY KAZINCBARCIKA 3–1 (3–0)

Eger, Felsővárosi Sporttelep. V.: Tóth Kitti (Kiss D., Zsélyi Cs.).
EGER: Andor T. – Kota Sz., Végh K., Fazekas V. (Pifku V., 58.), Pócs R., Bagó D. (Kóka J., 83.), Jakab Zs., Bíró P. (Pifku N.,58.), Végh D., Kovács N. (Bacsó L., 58.), Bukta N. (Kóka B., 83.). Edző: dr. Vitányi László.
KAZINCBARCIKA: Varga E. – Bunda-Tóth P., Tardi K.,Gyarmathy F. (Dervarics D., 67.), Tőzsér V., Kiss A. (Nagy A., 46.), Gál V., Csorba K. (Székely E., 59.), Kiss L. (Kovács G., 46.), Farkas Zs. (Vén O., 46.), Magyar L.
GÓL: Végh D. (11.), Jakab Zs. (23., 26.), ill. Bunda-Tóth P. (65.).
AZ EGRI JÓK: Pócs R., Végh D., Kota Sz.
DR. VITÁNYI LÁSZLÓ: – A héten napi két edzésen vettek részt a lányok, illetve tegnap is mérkőzésük volt, meglehetősen fáradtan mozogtak, de örülök, hogy így is sikerült megnyerni a mérkőzést és bejutottunk a legjobb 16 közé a kupában.
TOVÁBBJUTOTT: az Eger SE

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu