A második félidőben túlfutotta magát az Eger SE

Az Eger SE negyedik bajnoki mérkőzésén ötödik pontját szerezte. A vármegyeszékhelyi gárda Boros Gábor büntetőből szerzett találatával szerzett vezetést, az újvárosiak a 81. percben Vitelki Balázs góljával egyenlítettek.

Az Eger SE idei második döntetlenjét aratta

Forrás: Szántó György/Heves Megyei Hírlap

TERMÁLFÜRDŐ FC TISZAÚJVÁROS–EGER SE 1–1 (0–1)

Tiszaújváros, Sportcentrum, 150 néző. V.: Hajdú Dávid (Zahorecz R., Nyeste Laura).

TISZAÚJVÁROS: Hornyák Z. – Erdei M., Bernáth B. (Barta A., 52.), Tóth B., Farkas M., Varga B. (Vitelki B., 62.), Papp F., Batta G., Varjas L., Tóth S. (Nagy G., 52.), Ivánka P. Edző: Huszák Géza.

EGER: Bukrán E. – Farkas B., Valkay R., Giber A. (Kelemen B., 67.), Jónyer K. (Paizs J., 73.), Boros G. (Briz Cs., 85.), Major E., Kis-Orosz M., Hamar B. (Hegedűs L, 67.), Kispál T., D. Sedi (Barócsi B., 85.). Edző: Simon Antal.

GÓL: Vitelki B. (81.), ill. Boros G. (43. – 11-esből).