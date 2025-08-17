1 órája
A második félidőben túlfutotta magát az Eger SE
A hajrában jött a hazaiak egyenlítő találata. Az NB III. Északkeleti csoportjának 4. fordulójában döntetlennel zárult az Eger SE tiszaújvárosi vendégjátéka.
Az Eger SE negyedik bajnoki mérkőzésén ötödik pontját szerezte. A vármegyeszékhelyi gárda Boros Gábor büntetőből szerzett találatával szerzett vezetést, az újvárosiak a 81. percben Vitelki Balázs góljával egyenlítettek.
TERMÁLFÜRDŐ FC TISZAÚJVÁROS–EGER SE 1–1 (0–1)
Tiszaújváros, Sportcentrum, 150 néző. V.: Hajdú Dávid (Zahorecz R., Nyeste Laura).
TISZAÚJVÁROS: Hornyák Z. – Erdei M., Bernáth B. (Barta A., 52.), Tóth B., Farkas M., Varga B. (Vitelki B., 62.), Papp F., Batta G., Varjas L., Tóth S. (Nagy G., 52.), Ivánka P. Edző: Huszák Géza.
EGER: Bukrán E. – Farkas B., Valkay R., Giber A. (Kelemen B., 67.), Jónyer K. (Paizs J., 73.), Boros G. (Briz Cs., 85.), Major E., Kis-Orosz M., Hamar B. (Hegedűs L, 67.), Kispál T., D. Sedi (Barócsi B., 85.). Edző: Simon Antal.
GÓL: Vitelki B. (81.), ill. Boros G. (43. – 11-esből).
HUSZÁK GÉZA: – Sajnos, az első félidőben átvettük az Eger stílusát, nem játszottunk elég kombinatívan. A második félidőben a cserék után folyamatosabb lett a játékunk, egyenlítettünk és benne volt, hogy megnyerjük a mérkőzést.
SIMON ANTAL: – Az első félidőben több gólszerzési lehetőségünk is adódott, de csak minimális előnnyel vonulhattunk a szünetre. A második félidőben túlfutottuk magunkat, az ellenfél feljött, s idegenben egy gólt bármikor benne van a mérkőzésben. Végül meg kellett elégednünk a döntetlennel.
KÖVETKEZIK: Eger SE–Nyíregyháza Spartaus II., augusztus 27., szerda, 17.30.
TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Diósgyőri VTK II.–Cigánd 1–2 (1–1), Debreceni VSC II.–Tiszafüred 0–2 (0–1), Kisvárda II.–Ózd-Sajóvölgye 6–1 (4–1), Nyíregyháza Spartacus II.–Füzesabony SC 4–1 (0–1), FC Hatvan–DEAC 1–3 (1–2), Putnok–Gödöllő 2–1 (2–0), Tarpa–Sényő 3–1 (2–1).
A bajnokság állása
1. Kisvárda II. 4 4 – – 15–3 12
2. DEAC 4 3 – 1 8–4 9
3. Cigánd 4 2 2 – 8–3 8
4. Putnok 4 2 2 – 8–4 8
5. Gödöllő 4 2 1 1 8–5 7
6. Tiszafüred 4 2 1 1 6–5 7
7. Tarpa 4 1 2 1 5–4 5
8. Eger 4 1 2 1 4–4 5
9. Ózd-Sajóvölgye 4 1 2 1 7–8 5
10. Tiszaújváros 4 1 2 1 6–8 5
11. Füzesabony 4 1 2 1 3–5 5
12. Nyíregyháza II. 4 1 1 2 9–11 4
13. DVSC II. 4 1 – 3 4–7 3
14. DVTK II. 4 – 1 3 5–8 1
15. FC Hatvan 4 – 1 3 5–13 1
16. Sényő 4 – 1 3 3–12 1