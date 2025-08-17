augusztus 17., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

A második félidőben túlfutotta magát az Eger SE

Címkék#Eger SE#Simon Antal#Füzesabony SC

A hajrában jött a hazaiak egyenlítő találata. Az NB III. Északkeleti csoportjának 4. fordulójában döntetlennel zárult az Eger SE tiszaújvárosi vendégjátéka.

Heol.hu

Az Eger SE negyedik bajnoki mérkőzésén ötödik pontját szerezte. A vármegyeszékhelyi gárda Boros Gábor büntetőből szerzett találatával szerzett vezetést, az újvárosiak a 81. percben Vitelki Balázs góljával egyenlítettek.

Az Eger SE idei második döntetlenjét aratta
Az Eger SE idei második döntetlenjét aratta
Forrás: Szántó György/Heves Megyei Hírlap 

TERMÁLFÜRDŐ FC TISZAÚJVÁROS–EGER SE 1–1 (0–1)

Tiszaújváros, Sportcentrum, 150 néző. V.: Hajdú Dávid (Zahorecz R., Nyeste Laura).
TISZAÚJVÁROS: Hornyák Z. – Erdei M., Bernáth B. (Barta A., 52.), Tóth B., Farkas M., Varga B. (Vitelki B., 62.), Papp F., Batta G., Varjas L., Tóth S. (Nagy G., 52.), Ivánka P. Edző: Huszák Géza.
EGER: Bukrán E. – Farkas B., Valkay R., Giber A. (Kelemen B., 67.), Jónyer K. (Paizs J., 73.), Boros G. (Briz Cs., 85.), Major E., Kis-Orosz M., Hamar B. (Hegedűs L, 67.), Kispál T., D. Sedi (Barócsi B., 85.). Edző: Simon Antal.
GÓL: Vitelki B. (81.), ill. Boros G. (43. – 11-esből).

HUSZÁK GÉZA: – Sajnos, az első félidőben átvettük az Eger stílusát, nem játszottunk elég kombinatívan. A második félidőben a cserék után folyamatosabb lett a játékunk, egyenlítettünk és benne volt, hogy megnyerjük a mérkőzést.
SIMON ANTAL: – Az első félidőben több gólszerzési lehetőségünk is adódott, de csak minimális előnnyel vonulhattunk a szünetre. A második félidőben túlfutottuk magunkat, az ellenfél feljött, s idegenben egy gólt bármikor benne van a mérkőzésben. Végül meg kellett elégednünk a döntetlennel.
KÖVETKEZIK: Eger SE–Nyíregyháza Spartaus II., augusztus 27., szerda, 17.30.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Diósgyőri VTK II.–Cigánd 1–2 (1–1), Debreceni VSC II.–Tiszafüred 0–2 (0–1), Kisvárda II.–Ózd-Sajóvölgye 6–1 (4–1), Nyíregyháza Spartacus II.–Füzesabony SC 4–1 (0–1), FC Hatvan–DEAC 1–3 (1–2), Putnok–Gödöllő 2–1 (2–0), Tarpa–Sényő 3–1 (2–1).

A bajnokság állása
1. Kisvárda II.    4    4    –    –    15–3    12
2. DEAC    4    3    –    1    8–4    9
3. Cigánd    4    2    2    –    8–3    8
4. Putnok    4    2    2    –    8–4    8
5. Gödöllő    4    2    1    1    8–5    7
6. Tiszafüred    4    2    1    1    6–5    7
7. Tarpa    4    1    2    1    5–4    5
8. Eger    4    1    2    1    4–4    5
9. Ózd-Sajóvölgye    4    1    2    1    7–8    5
10. Tiszaújváros    4    1    2    1    6–8    5
11. Füzesabony    4    1    2    1    3–5    5
12. Nyíregyháza II.    4    1    1    2    9–11    4
13. DVSC II.    4    1    –    3    4–7    3
14. DVTK II.    4    –    1    3    5–8    1
15. FC Hatvan    4    –    1    3    5–13    1
16. Sényő    4    –    1    3    3–12    1

 

