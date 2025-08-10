augusztus 10., vasárnap

Autósport

37 perce

5. Eger Szlalom: Potonyecz Ákos a zöld Volkswagennel volt a leggyorsabb

Címkék#kategória#szlalom#autósport

Potonyecz Ákos igazolta a papírfomát. A 65 rajthoz állt versenyző közül a VW Proto kormányát tekert pilóta nyerte az 5. Eger Szlalom autóversenyt.

Bódi Csaba

A Gulf-kupáért kiírt 5. Eger Szlalom autóversenyen 3x1200 métert teljesítettek a mezőny tagjai. Potonyecz Ákos favoritként hozta a győzelmet.

Potonyecz Ákos számított az 5. Eger Szlalom leggyorsabb versenyzőjének
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

A FireBlade SE több száz néző előtt lebonyolított rendezvénye egyértelműen azt igazolta, hogy van igény a megméretésre.

Az 5. Eger Szlalom dobogósai

Abszolút végeredmény:

1. Potonyecz Ákos (VW Proto) 1:09,798 perc
2. Gyenes Rómeó (Lada Turbo) 1:09,969
3. Vincze Zsolt (Lada 2107)        

Összetett végeredmény:

1. Potonyecz Ákos (VW Proto) 2:19,387
2. Gyenes Rómeó (Lada Turbo) 2:20,336
3. Bihari Soma (Subaru Impreza GC8) 2:24,608

S1 kategória:

1. Strider Zoltán (Trabant 601) 2:35,458
2. Prutyán Mihály (Trabant 601) 2:36,504
3. Faragó Csaba (Trabant 601) 3:32,987

S2 kategória:

1. Bali Dániel (Fiat Cinquecento) 2:32,939
2. Nagy Gergely (Suzuki Swift ) 2:35,298
3. Bárdos Krisztián (Škoda Felicia) 2:35,323

Eger Szlalom 2025 verseny

Fotók: Lénárt Márton

S3 kategória:

1. Vincze Zsolt (Lada 2107) 2:31,750
2. Lénárt Márk (Lada VFTS) 2:32,622
3. Csató Roland (Citroen Saxo) 2:36,022

S4 kategória:

1. Potonyecz Ákos (VW Proto) 2:19,387
2. Benedek Tamás (Lada 2107) 2:26,916
3. Kaposznyák Mihály (BMW) 2:27,447

S5 kategória:

1. Gyenes Rómeó (Lada Turbo) 2:20,336
2. Bihari Soma (Subaru Impreza GC8) 2:24,608
3. Dajka Zoltán (Audi S3) 2:25,162

X kategória:

1. Potonyecz Ákos (VW Proto) 2:20,083
2. Krisztián Csaba (Speedcar Wonder) 2:23,251
3. Bozó Ádi (BMW E46)  2:46,914

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
