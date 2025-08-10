5. Eger Szlalom: Potonyecz Ákos a zöld Volkswagennel volt a leggyorsabb

A Gulf-kupáért kiírt 5. Eger Szlalom autóversenyen 3x1200 métert teljesítettek a mezőny tagjai. Potonyecz Ákos favoritként hozta a győzelmet.

Potonyecz Ákos számított az 5. Eger Szlalom leggyorsabb versenyzőjének

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

A FireBlade SE több száz néző előtt lebonyolított rendezvénye egyértelműen azt igazolta, hogy van igény a megméretésre.