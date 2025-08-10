37 perce
5. Eger Szlalom: Potonyecz Ákos a zöld Volkswagennel volt a leggyorsabb
Potonyecz Ákos igazolta a papírfomát. A 65 rajthoz állt versenyző közül a VW Proto kormányát tekert pilóta nyerte az 5. Eger Szlalom autóversenyt.
A Gulf-kupáért kiírt 5. Eger Szlalom autóversenyen 3x1200 métert teljesítettek a mezőny tagjai. Potonyecz Ákos favoritként hozta a győzelmet.
A FireBlade SE több száz néző előtt lebonyolított rendezvénye egyértelműen azt igazolta, hogy van igény a megméretésre.
Az 5. Eger Szlalom dobogósai
Abszolút végeredmény:
1. Potonyecz Ákos (VW Proto) 1:09,798 perc
2. Gyenes Rómeó (Lada Turbo) 1:09,969
3. Vincze Zsolt (Lada 2107)
Összetett végeredmény:
1. Potonyecz Ákos (VW Proto) 2:19,387
2. Gyenes Rómeó (Lada Turbo) 2:20,336
3. Bihari Soma (Subaru Impreza GC8) 2:24,608
S1 kategória:
1. Strider Zoltán (Trabant 601) 2:35,458
2. Prutyán Mihály (Trabant 601) 2:36,504
3. Faragó Csaba (Trabant 601) 3:32,987
S2 kategória:
1. Bali Dániel (Fiat Cinquecento) 2:32,939
2. Nagy Gergely (Suzuki Swift ) 2:35,298
3. Bárdos Krisztián (Škoda Felicia) 2:35,323
Eger Szlalom 2025 versenyFotók: Lénárt Márton
S3 kategória:
1. Vincze Zsolt (Lada 2107) 2:31,750
2. Lénárt Márk (Lada VFTS) 2:32,622
3. Csató Roland (Citroen Saxo) 2:36,022
S4 kategória:
1. Potonyecz Ákos (VW Proto) 2:19,387
2. Benedek Tamás (Lada 2107) 2:26,916
3. Kaposznyák Mihály (BMW) 2:27,447
S5 kategória:
1. Gyenes Rómeó (Lada Turbo) 2:20,336
2. Bihari Soma (Subaru Impreza GC8) 2:24,608
3. Dajka Zoltán (Audi S3) 2:25,162
X kategória:
1. Potonyecz Ákos (VW Proto) 2:20,083
2. Krisztián Csaba (Speedcar Wonder) 2:23,251
3. Bozó Ádi (BMW E46) 2:46,914