1 órája
Az Egerszalók SE 22 éves védője kemény összecsapásra készül a Heves ellen
Rangadóra hangolnak az egerszalókiak a hevesieket fogadva. A Heves vármegyei I. osztály 2. fordulójának négy mérkőzéséből egy meccsre tippelt vendégsikert az Egerszalók SE védője, Gyóni Martin.
A 22 éves labdarúgó 2023-ban Bélapátfalváról igazolt az Egerszalók SE csapatához, ahol alapembernek számít. Korábban Felsőtárkányban és az Eger SE-ben futballozott.
Szombat, 17.00:
Marshall-ASE (5.)–Gyöngyöshalász SE (7.)
Andornaktálya. V.: dr. Lendvai Gábor (Forgó, ifj. Kelemen).
Nyáron jól igazolt az andornaktályai csapat, és bár a gyöngyöshalásziaktól kulcsjátékosok távoztak, ettől függetlenül is jól szervezett gárdát alkotnak. A tippem ennek ellenére az, hogy a hazaiak győznek, 3–1.
Heves vármegyei I. osztályú adatbank (3/2): Gyöngyöshalász SE, Gyöngyösi AK, Neo24-Hevesi LSC
Egerszalók SE (2.)–Neo24-Hevesi LSC (1.)
Egerszalók. V.: Derda József (Németh M., Viktor).
Rangadóként fogjuk fel a hevesiekkel szembeni mérkőzést. Biztos vagyok benne, hogy kemény összecsapás vár ránk, erre is készülünk, és otthon tartjuk három pontot, 2–1.
Heves vármegyei I. osztályú adatbank (3/1): Besenyőtelek SC, Energia SC, Egerszalók SE
Energia SC Gyöngyös (6.)–Gyöngyösi AK (4.)
Gyöngyös, Sport út. V.: Kamal Norbert (Berendi, Risz – Pest vármegyeiek).
Az Energia SC nagyon megnehezíti a Gyöngyösi AK dolgát, de így is a zöld-fehérek kerülnek ki győztesen a párharcból, 1–2.
Szombat, 19.00:
Lőrinci VSC (3.)–Maklár SE (8.)
Selyp, Lőrinci Spt. V.: Harnos Csaba (Németh G., Rézműves).
A Lőrinci idén is talán a legnagyobb esélyes a bajnoki címre, a Maklárt viszont sosem szabad leírni. A tippem ezzel együtt háromgólos házigazda siker, 3–0.
Heves vármegyei I. osztályú adatbank (3/3): Lőrinci VSC, Maklár SE, Marshall-ASE
Szabadnapos: Besenyőtelek SC (9.).
A bajnoság állása
1. Heves 1 1 – – 5–1 3
2. Egerszalók 1 1 – – 3–0 3
3. Lőrinci 1 1 – – 2–0 3
4. Gyöngyösi AK 1 – 1–0 1 1
5. Marshall-ASE 1 – 1–0 1 1
6. Energia SC – – – – 0–0 0
7. Gyöngyöshalász 1 – – 1 0–2 0
8. Maklár 1 – – 1 0–3 0
9. Besenyőtelek 1 – – 1 1–5 0