Az Egerszalók SE 22 éves védője kemény összecsapásra készül a Heves ellen

Energia SC Gyöngyös (6.)–Gyöngyösi AK (4.)

Gyöngyös, Sport út. V.: Kamal Norbert (Berendi, Risz – Pest vármegyeiek).

Az Energia SC nagyon megnehezíti a Gyöngyösi AK dolgát, de így is a zöld-fehérek kerülnek ki győztesen a párharcból, 1–2.

Szombat, 19.00:

Lőrinci VSC (3.)–Maklár SE (8.)

Selyp, Lőrinci Spt. V.: Harnos Csaba (Németh G., Rézműves).

A Lőrinci idén is talán a legnagyobb esélyes a bajnoki címre, a Maklárt viszont sosem szabad leírni. A tippem ezzel együtt háromgólos házigazda siker, 3–0.