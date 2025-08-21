augusztus 21., csütörtök

Labdarúgás

1 órája

Az Egerszalók SE 22 éves védője kemény összecsapásra készül a Heves ellen

Címkék#tipp#forduló#Egerszalók SE

Rangadóra hangolnak az egerszalókiak a hevesieket fogadva. A Heves vármegyei I. osztály 2. fordulójának négy mérkőzéséből egy meccsre tippelt vendégsikert az Egerszalók SE védője, Gyóni Martin.

Bódi Csaba

A 22 éves labdarúgó 2023-ban Bélapátfalváról igazolt az Egerszalók SE csapatához, ahol alapembernek számít. Korábban Felsőtárkányban és az Eger SE-ben futballozott.

Gyóni Martin (jobbról) erős bástyának számít az Egerszalók SE gárdájában
Gyóni Martin (jobbról) erős bástyának számít az Egerszalók SE gárdájában 
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Szombat, 17.00:

Marshall-ASE (5.)–Gyöngyöshalász SE (7.)

Andornaktálya. V.: dr. Lendvai Gábor (Forgó, ifj. Kelemen).
Nyáron jól igazolt az andornaktályai csapat, és bár a gyöngyöshalásziaktól kulcsjátékosok távoztak, ettől függetlenül is jól szervezett gárdát alkotnak. A tippem ennek ellenére az, hogy a hazaiak győznek, 3–1.

Egerszalók SE (2.)–Neo24-Hevesi LSC (1.)

Egerszalók. V.: Derda József (Németh M., Viktor).
Rangadóként fogjuk fel a hevesiekkel szembeni mérkőzést. Biztos vagyok benne, hogy kemény összecsapás vár ránk, erre is készülünk, és otthon tartjuk három pontot, 2–1.

Energia SC Gyöngyös (6.)–Gyöngyösi AK (4.)

Gyöngyös, Sport út. V.: Kamal Norbert (Berendi, Risz – Pest vármegyeiek).
Az Energia SC nagyon megnehezíti a Gyöngyösi AK dolgát, de így is a zöld-fehérek kerülnek ki győztesen a párharcból, 1–2.

Szombat, 19.00:

Lőrinci VSC (3.)–Maklár SE (8.)

Selyp, Lőrinci Spt. V.: Harnos Csaba (Németh G., Rézműves).
A Lőrinci idén is talán a legnagyobb esélyes a bajnoki címre, a Maklárt viszont sosem szabad leírni. A tippem ezzel együtt háromgólos házigazda siker, 3–0.

Szabadnapos: Besenyőtelek SC (9.). 

A bajnoság állása

1. Heves 1    1    –    –    5–1    3
2. Egerszalók    1    1    –    –    3–0    3
3. Lőrinci    1    1    –    –    2–0    3
4. Gyöngyösi AK    1    –    1–0    1    1
5. Marshall-ASE    1    –    1–0    1    1
6. Energia SC    –    –    –    –    0–0    0
7. Gyöngyöshalász    1    –    –    1    0–2    0
8. Maklár    1    –    –    1    0–3    0
9. Besenyőtelek    1    –    –    1    1–5    0


 

