Vitai Kristóf szerint az Egerszóláti SK-nak jól kellene muzsikálni
A nyolc mérkőzésen két vendégsikert, egy döntetlent és öt hazai győzelmet valószínűsít e heti tippelőnk. Az Egerszóláti SK játékosát, Vitai Kristófot a Heves vármegyei II. osztály 2. fordulójának összecsapásairől kérdeztük.
A 23 éves labdarúgó 2014-ben lett az Egerszalók SE futballistája, ahonnan 2016-ban igazolt a szomszédos Egerszóláti SK gárdájához. Azóta ott játszik.
Szombat 17.00:
Petőfibányai SK (3.)–Jázmin út-Vámosgyörk (9.)
Petőfibánya. V.: Fabók Dániel (László, Ádám).
A Petőfibányai SK beerősített a nyáron, így háromgólos hazai győzelmet jósolok, 4–1.
Tarnaörs Danyi SE (13.)–Apci TE (16.)
Tarnaörs, Bodonyi László Sportpálya. V.: Göcző Zsolt (Gyetvai E., Göcző L.).
A Tarnaörs házigazdaként mindig nehéz ellenfélnek számít, ám az erősödött apciak ettől függetlenül elviszik a pontokat, 1–3.
Bélkő SE-Bélapátfalva (6.)–Nagyréde SC (11.)
Bélapátfalva. V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (Motsidlovszky, Szőke).
Két, jó erőkből álló csapat összecsapásán a hazai pálya, a bélapáti együttes összeszokottsága és a kapuban Bakó Pepe barátom magabiztossága a címvédő felé billenti a mérleget, 3–0.
Tarnamente SSZE (7.)–Felsőtárkány SC (4.)
Kompolt. V.: Molnár Dániel (Rozsnaki, Horváth D.).
A Tarnamente SSZE évek óta a II. osztály stabil csapata, amely gárdát hazai pályán nagyon nehéz megverni. Ez az újonc felsőtárkányiaknak sem fog sikerülni, mert a jó barátainkból álló hazai csapat nyer majd, 3–1.
Poroszló SE (14.)–Heréd LC-Realimmo Sport (5.)
Poroszló. V.: Pásztory Krisztián (Kobzi, Molnár Z.).
Bármennyire is szimpatikus csapat a Poroszló, sajnos a herédiek nagy győzelmet aratnak, 0–4.
Egerszóláti SK (2.)–Zagyvaszántó SE (12.)
Egerszólát, Horváth László Sporttelep. V.: Lucián János (Simon, Zsigri).
Ha idén szeretnénk jó helyezést elérni, akkor a rendkívül jó barátainknak számító szántóiak ellen is jól kell muzsikálnunk, 3–1.
Hort SK (15.)–Atkár SE (8.)
Hort. V.: Kárász Benjámin (Berta, Orovecz).
Azonos képességű csapatok szoros mérkőzésére döntetlent tippelek, 2–2.
Vasárnap 17.00:
Domoszló SK (1.)–Abasári SE (10.)
Domoszló. V.: Mencsik László (Rozsnaki-Orosz, Berta).
A szomszédvári rangadón domoszlói barátaink otthon tartják a három pontot, 3–2.