augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Vitai Kristóf szerint az Egerszóláti SK-nak jól kellene muzsikálni

Címkék#tipp#forduló#Egerszóláti SK

A nyolc mérkőzésen két vendégsikert, egy döntetlent és öt hazai győzelmet valószínűsít e heti tippelőnk. Az Egerszóláti SK játékosát, Vitai Kristófot a Heves vármegyei II. osztály 2. fordulójának összecsapásairől kérdeztük.

Bódi Csaba

A 23 éves labdarúgó 2014-ben lett az Egerszalók SE futballistája, ahonnan 2016-ban igazolt a szomszédos Egerszóláti SK gárdájához. Azóta ott játszik.

Vitai Kristóf (jobbra) kilenc éve állja útját a támadóknak az Egerszóláti SK színeiben
Vitai Kristóf (jobbra) kilenc éve állja útját a támadóknak az Egerszóláti SK színeiben 
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Szombat 17.00:

Petőfibányai SK (3.)–Jázmin út-Vámosgyörk (9.)

Petőfibánya. V.: Fabók Dániel (László, Ádám).
A Petőfibányai SK beerősített a nyáron, így háromgólos hazai győzelmet jósolok, 4–1. 

Tarnaörs Danyi SE (13.)–Apci TE (16.)

Tarnaörs, Bodonyi László Sportpálya. V.: Göcző Zsolt (Gyetvai E., Göcző L.).
A Tarnaörs házigazdaként mindig nehéz ellenfélnek számít, ám az erősödött apciak ettől függetlenül elviszik a pontokat, 1–3.

Bélkő SE-Bélapátfalva (6.)–Nagyréde SC (11.)

Bélapátfalva. V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (Motsidlovszky, Szőke).
Két, jó erőkből álló csapat összecsapásán a hazai pálya, a bélapáti együttes összeszokottsága és a kapuban Bakó Pepe barátom magabiztossága a címvédő felé billenti a mérleget, 3–0.

Tarnamente SSZE (7.)–Felsőtárkány SC (4.)

Kompolt. V.: Molnár Dániel (Rozsnaki, Horváth D.).
A Tarnamente SSZE évek óta a II. osztály stabil csapata, amely gárdát hazai pályán nagyon nehéz megverni. Ez az újonc felsőtárkányiaknak sem fog sikerülni, mert a jó barátainkból álló hazai csapat nyer majd, 3–1.

Poroszló SE (14.)–Heréd LC-Realimmo Sport (5.)

Poroszló. V.: Pásztory Krisztián (Kobzi, Molnár Z.).
Bármennyire is szimpatikus csapat a Poroszló, sajnos a herédiek nagy győzelmet aratnak, 0–4.

Egerszóláti SK (2.)–Zagyvaszántó SE (12.)

Egerszólát, Horváth László Sporttelep. V.: Lucián János (Simon, Zsigri).
Ha idén szeretnénk jó helyezést elérni, akkor a rendkívül jó barátainknak számító szántóiak ellen is jól kell muzsikálnunk, 3–1.

Hort SK (15.)–Atkár SE (8.)

Hort. V.: Kárász Benjámin (Berta, Orovecz).
Azonos képességű csapatok szoros mérkőzésére döntetlent tippelek, 2–2.

Vasárnap 17.00:

Domoszló SK (1.)–Abasári SE (10.)

Domoszló. V.: Mencsik László (Rozsnaki-Orosz, Berta).
A szomszédvári rangadón domoszlói barátaink otthon tartják a három pontot, 3–2.

Az Egerszóláti SK a 2. helyről várja a folytatást

A bajnokság állása
Forrás: adatbank.mlsz.hu
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu